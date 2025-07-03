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У Миколаєві за ₴2,4 млн відновлять пошкоджений обстрілом дах багатоповерхівки на Образцова

Зруйнований будинок на Образцова, 1. Фото: «МикВісті»Зруйнований будинок на Образцова, 1. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відновлять покрівлю багатоквартирного будинку на Образцова 1, що постраждав внаслідок російського обстрілу у ніч на 25 травня. На це витратять 2,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Будинок попередньо обстежила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради і вирішила «негайно провести ремонт» даху. Замовник робіт — Департамент житлово-комунального господарства міської ради.

«Внаслідок обстрілу та пожежі зруйновано покрівлю. У разі несприятливих погодних умов відбудеться затікання води до житлових приміщень, що може призвести до замикання електропроводки, руйнації внутрішніх приміщень будинку, завдання шкоди майна мешканців та неможливості перебування в квартирах», — вказується в денжерній документації.

Покрівлю у будинку мають відремонтувати впродовж чотирьох місяців — до 31 жовтня 2025 року. 

Вид згори: зруйнований будинок на Образцова, 1. Фото: ДСНСВид згори: зруйнований будинок на Образцова, 1. Фото: ДСНС

Удар по Миколаєву 25 травня

У ніч на 25 травня 2025 року російська армія запустила десятки «Шахедів» по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. 

Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Правоохоронці  вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки.

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