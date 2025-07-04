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Пошкоджену буревієм гілку спиляли ще минулоріч: «Миколаївські парки» пояснили, що сталося з 150-річним дубом у центрі міста

Гілку дуба пошкодив буревій. Фото зроблені у жовтні 2024 року КП Гілку дуба пошкодив буревій. Фото зроблені у жовтні 2024 року КП "Миколаївські парки"

На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» пояснили, що 150-річний дуб на Великій Морській, 38 був пошкоджений ще під час буревію восени 2024 року. Тоді внаслідок негоди одна велика гілка дерева обломилася й зачепила ще дві.

Комунальники запевнили, що після цього жодної обрізки дуба не проводились.

«У жовтні 2024 року Миколаєвом пройшовся сильний  буревій, який пошкодив багато зелених насаджень.  На жаль, постраждав і 150-річний дуб, під час непогоди у дерева обламалася велика гілка, та зачепила ще дві. Фахівці підприємства прибувши на місце, зафіксували дану ситуацію та прибрали дані обламані гілки, які перешкоджали переміщенню громадян», — повідомили на комунальному підприємстві. 

Також на комунальному підприємстві опублікували фото, зроблені у жовтні 2024 року. На них видно зламані гілки, що лежать біля дерева.

Гілку дуба пошкодив буревій. Фото зроблені у жовтні 2024 року КП Гілку дуба пошкодив буревій. Фото зроблені у жовтні 2024 року КП "Миколаївські парки"

«Наголошуємо, надалі щодо даного дерева не було проведено жодних інших маніпуляцій», — додали на комунальному підприємстві.

Варто зазначити, що на фото, які раніше опублікував у Facebook експерт з розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва Євген Гомонюк видно ту ж саму частину дерева, де зламалась гілка під час буревію.

Гілку дуба пошкодив буревій. Фото зроблені у жовтні 2024 року КП Гілку дуба пошкодив буревій. Фото зроблені у жовтні 2024 року КП "Миколаївські парки"
Спиляна гілка дубу біля фасаду історичної будівлі. Фото: Facebook/Євген ГомонюкСпиляна гілка дубу біля фасаду історичної будівлі. Фото: Facebook/Євген Гомонюк

Нагадаємо, 150-річний дуб має статус ботанічної пам’ятки природи місцевого значення. Його охороняють з 1974 року, дуб також внесений до Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

Експерт з розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва Євген Гомонюк повідомив, невідомі спиляли велику здорову гілку 150-річного дуба, який є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Також він повідомив, що на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини розглядали питання реставрації пам’ятки архітектури — колишнього прибуткового будинку, біля якого і росте дуб. Власник будівлі запропонував надбудову третього поверху. Проте члени ради вирішили відправити проєкт на доопрацювання.

Після цього фахівці інспекції Південно-Західного округу виїхали на місце та зафіксували три відсутні гілки.

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