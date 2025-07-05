В Миколаївській області оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

Вогонь у Куцурубі, який гасили понад 8 годин. Фото «МикВісті»

На завтра, 6 липня, для всієї території Миколаївської області оголошено найвищий — V клас — рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Згідно з прогнозом, високий ризик загорянь фіксується в усіх районах області:

Первомайськ

Вознесенськ

Баштанка

Миколаїв

Очаків

У гідрометцентрі наголосили, що погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах у разі появи джерел займання.

Нагадаємо, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж, зокрема і через спеку. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.