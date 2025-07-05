В Миколаївській області оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
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- Марія Хаміцевич
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17:01, 05 липня, 2025
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На завтра, 6 липня, для всієї території Миколаївської області оголошено найвищий — V клас — рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Згідно з прогнозом, високий ризик загорянь фіксується в усіх районах області:
- Первомайськ
- Вознесенськ
- Баштанка
- Миколаїв
- Очаків
У гідрометцентрі наголосили, що погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах у разі появи джерел займання.
Нагадаємо, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.
Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж, зокрема і через спеку. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.
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