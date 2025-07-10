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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 10 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

  • вул. 2 Наскрізна;
  • вул. 5 Слобідська;
  • вул. 5 Ялтинська;
  • вул. 6 Слобідська;
  • вул. 6 Ялтинська;
  • вул. 7 Ялтинська;
  • вул. Ковальська;
  • пров. 1 Круговий;
  • пров. 1 Троїцький;
  • пров. 2 Крутовий;
  • пров. 3 Крутовий;
  • вул. Балагана;
  • вул. Лепромівська;
  • вул. Троїцька;
  • пров. Троїцький.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • пров. 1 Кільцевий;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. 9 Лінія;
  • вул. Верхня;
  • вул. Матвіївська;
  • пров. Місячний;
  • пров. Пшеничний;
  • вул. Романа Климова;
  • пров. Сніжний;
  • пров. Суднобудівників;
  • пров. Боговленський;
  • вул. Дмитра Кременя.

Також електроенергії не буде з 09:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Космонавтів;
  • вул. Миколаївська;
  • пр. Миру;
  • вул. Кобера;
  • пров. Кобера.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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