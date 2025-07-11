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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 11 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

  • вул. Громадянська;
  • вул. Мала Морська;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Шнеєрсона;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • вул. Павла Скоропадського.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • пров. 2 Кільцевий;
  • пров. Єгора Середюка;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Військовий;
  • пров. Мирний;
  • вул. С. Цвєтка;
  • вул. Слов'янська;
  • вул. Китобоїв.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 до 16:00 за адресами:

  • вул. Водопійна;
  • вул. 10 Слобідська;
  • вул. 9 Слобідська;
  • вул. Степова;
  • пр. Центральний.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

  • пр. Богоявленський;
  • вул. Будівельників;
  • пр. Миру;
  • пров. 1 Молодіжний;
  • пров. 1 Шосейний;
  • пров. 2 Маячний;
  • пров. 2 Молодіжний;
  • вул. Адмірала Белінського;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Братська;
  • вул. Вільна;
  • пров. Вільний;
  • пров. Вільний;
  • вул. Зенітників;
  • пров. Зимовий;
  • вул. І. Франка;
  • пров. Колективний;
  • пров. Коцюбинського;
  • вул. Коцюбинського;
  • вул. Кришталева;
  • пров. Кришталевий;
  • пров. Літній;
  • вул. Літня;
  • вул. Льотчиків;
  • вул. Помановського;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • вул. Миколи Хвильового;
  • вул. Молодіжна;
  • пров. Молодіжний;
  • вул. Новаторів;
  • пров. Олеся Гончара;
  • вул. Повстанська;
  • пров. Приміський;
  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • пров. Супутників;
  • вул. Танкістів;
  • пров. Толстого;
  • пров. Шосейний;
  • вул. Ю. Тютюнника.

Нагадаємо, «Укренерго» просить українців у вечірні години, з 16:00 до 22:00, обмежити використання потужної електротехніки, щоб уникнути блекаутів.

Також 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.

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