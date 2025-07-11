Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 11 липня, 2025
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Сьогодні, 11 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:
- вул. Громадянська;
- вул. Мала Морська;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Шевченка;
- вул. Шнеєрсона;
- вул. Захисників Миколаєва;
- вул. Олексія Вадатурського;
- вул. Павла Скоропадського.
Електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. 11 Лінія;
- вул. 12 Поздовжня;
- пров. 2 Кільцевий;
- пров. Єгора Середюка;
- вул. Космонавтів;
- пров. Військовий;
- пров. Мирний;
- вул. С. Цвєтка;
- вул. Слов'янська;
- вул. Китобоїв.
Також електроенергія буде відсутня з 09:00 до 16:00 за адресами:
- вул. Водопійна;
- вул. 10 Слобідська;
- вул. 9 Слобідська;
- вул. Степова;
- пр. Центральний.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:
- пр. Богоявленський;
- вул. Будівельників;
- пр. Миру;
- пров. 1 Молодіжний;
- пров. 1 Шосейний;
- пров. 2 Маячний;
- пров. 2 Молодіжний;
- вул. Адмірала Белінського;
- пр. Богоявленський;
- вул. Братська;
- вул. Вільна;
- пров. Вільний;
- пров. Вільний;
- вул. Зенітників;
- пров. Зимовий;
- вул. І. Франка;
- пров. Колективний;
- пров. Коцюбинського;
- вул. Коцюбинського;
- вул. Кришталева;
- пров. Кришталевий;
- пров. Літній;
- вул. Літня;
- вул. Льотчиків;
- вул. Помановського;
- вул. Марії Заньковецької;
- вул. Миколи Хвильового;
- вул. Молодіжна;
- пров. Молодіжний;
- вул. Новаторів;
- пров. Олеся Гончара;
- вул. Повстанська;
- пров. Приміський;
- вул. Сил Територіальної оборони України;
- пров. Супутників;
- вул. Танкістів;
- пров. Толстого;
- пров. Шосейний;
- вул. Ю. Тютюнника.
Нагадаємо, «Укренерго» просить українців у вечірні години, з 16:00 до 22:00, обмежити використання потужної електротехніки, щоб уникнути блекаутів.
Також 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.
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