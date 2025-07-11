Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 11 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

вул. Громадянська;

вул. Мала Морська;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Шевченка;

вул. Шнеєрсона;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Олексія Вадатурського;

вул. Павла Скоропадського.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Поздовжня;

пров. 2 Кільцевий;

пров. Єгора Середюка;

вул. Космонавтів;

пров. Військовий;

пров. Мирний;

вул. С. Цвєтка;

вул. Слов'янська;

вул. Китобоїв.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 до 16:00 за адресами:

вул. Водопійна;

вул. 10 Слобідська;

вул. 9 Слобідська;

вул. Степова;

пр. Центральний.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

пр. Богоявленський;

вул. Будівельників;

пр. Миру;

пров. 1 Молодіжний;

пров. 1 Шосейний;

пров. 2 Маячний;

пров. 2 Молодіжний;

вул. Адмірала Белінського;

пр. Богоявленський;

вул. Братська;

вул. Вільна;

пров. Вільний;

пров. Вільний;

вул. Зенітників;

пров. Зимовий;

вул. І. Франка;

пров. Колективний;

пров. Коцюбинського;

вул. Коцюбинського;

вул. Кришталева;

пров. Кришталевий;

пров. Літній;

вул. Літня;

вул. Льотчиків;

вул. Помановського;

вул. Марії Заньковецької;

вул. Миколи Хвильового;

вул. Молодіжна;

пров. Молодіжний;

вул. Новаторів;

пров. Олеся Гончара;

вул. Повстанська;

пров. Приміський;

вул. Сил Територіальної оборони України;

пров. Супутників;

вул. Танкістів;

пров. Толстого;

пров. Шосейний;

вул. Ю. Тютюнника.

Нагадаємо, «Укренерго» просить українців у вечірні години, з 16:00 до 22:00, обмежити використання потужної електротехніки, щоб уникнути блекаутів.

Також 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.