Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 12 липня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких троьох населених пунктів.

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:

вул. Героїв Врадіївщини;

вул. Дачна;

вул. Степана Бандери.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Доброму:

вул. Шумська;

вул. Дружби.

Крім цього, світла не буде з 08:00 до 12:00 у Врадіївці:

вул. Громадянська;

вул. Мала Морска;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Шевченка;

вул. Шнеєрсона.