Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
7:45, 12 липня, 2025
-
Сьогодні, 12 липня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Відключення торкнуться таких троьох населених пунктів.
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:
- вул. Героїв Врадіївщини;
- вул. Дачна;
- вул. Степана Бандери.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Доброму:
- вул. Шумська;
- вул. Дружби.
Крім цього, світла не буде з 08:00 до 12:00 у Врадіївці:
- вул. Громадянська;
- вул. Мала Морска;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Шевченка;
- вул. Шнеєрсона.
Нагадаємо, «Укренерго» просить українців у вечірні години, з 16:00 до 22:00, обмежити використання потужної електротехніки, щоб уникнути блекаутів.
Також 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.
Останні новини про: Відключення електроенергії