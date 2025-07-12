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Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 12 липня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких троьох населених пунктів.

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:

  • вул. Героїв Врадіївщини;
  • вул. Дачна;
  • вул. Степана Бандери.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора у Доброму:

  • вул. Шумська;
  • вул. Дружби.

Крім цього, світла не буде з 08:00 до 12:00 у Врадіївці:

  • вул. Громадянська;
  • вул. Мала Морска;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Шнеєрсона.

Нагадаємо, «Укренерго» просить українців у вечірні години, з 16:00 до 22:00, обмежити використання потужної електротехніки, щоб уникнути блекаутів.

Також 9 липня на Миколаївщині без світла залишилися 256 населених пунктів, внаслідок масштабного аварійного відключення електроенергії. Причина — технічна несправність, не пов’язана з обстрілами. Станом на 14:40 вже відновили електропостачання в частині громад, зокрема в обласному центрі.

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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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