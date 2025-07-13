У Херсоні облаштовують підземні лікарні: в одному з медзакладів уже діє операційна та реанімація

У Херсоні створюють підземні лікарні, щоб рятувати людей навіть під обстрілами. Фото: скриншот з відео

У Херсоні працюють 11 підземних лікарень, ще стільки ж облаштовують.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В одній із лікарень у сховищі вже функціонують операційна, реанімаційний блок і палати інтенсивної терапії. Там планують відкрити ще одне підземне відділення.

В іншій лікарні укриття поки лише проєктують — його планують обладнати так, щоб медики могли працювати без зупинки навіть під час обстрілів.

— Наші лікарі працюють у надзвичайно важких умовах. Наш обов’язок — зробити все, щоб вони та пацієнти були в безпеці, — заявив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що на Херсонщині до кінця 2025 року хочуть збудувати ще чотирнадцять медзакладів, які знаходитимуться в укриттях.