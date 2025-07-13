У Херсоні облаштовують підземні лікарні: в одному з медзакладів уже діє операційна та реанімація
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- Аліна Квітко
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23:20, 13 липня, 2025
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У Херсоні працюють 11 підземних лікарень, ще стільки ж облаштовують.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
В одній із лікарень у сховищі вже функціонують операційна, реанімаційний блок і палати інтенсивної терапії. Там планують відкрити ще одне підземне відділення.
В іншій лікарні укриття поки лише проєктують — його планують обладнати так, щоб медики могли працювати без зупинки навіть під час обстрілів.
— Наші лікарі працюють у надзвичайно важких умовах. Наш обов’язок — зробити все, щоб вони та пацієнти були в безпеці, — заявив Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що на Херсонщині до кінця 2025 року хочуть збудувати ще чотирнадцять медзакладів, які знаходитимуться в укриттях.
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