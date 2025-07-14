Розробка генерального плану Миколаєва коштуватиме ₴30 млн: мер відповів, коли почнуться ці роботи

мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на Ukraine Recovery Conference у Римі, 10 липня 2025 року, фото «МикВісті»

Розробка нового генерального плану Миколаєва коштуватиме близько 30 мільйонів гривень. Міська влада веде перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування цих робіт.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив міський голова Олександр Сєнкевич під час Ukraine Recovery Conference, що відбулася 10-11 липня у Римі.

Він пояснив, що почати розробку над генеральним планом міста розраховують після звершення повномасштабної війни, оскільки наразі у міському бюджеті немає на це коштів, а безпекова ситуація не дозволяє проводити аерозйомку містом.

— Фактично потрібно розпочати з роботи над фотозйомкою. Зараз це не дуже простий процес, тому що, по-перше, на нього потрібно виділити велику кількість грошей. Взагалі вся ця робота буде коштувати нам близько 30 мільйонів гривень. Але, звичайно, під час тендерних закупівель вона буде менша. З іншого боку, щоб зробити нормальний заліт потрібно, щоб була безпекова ситуація. Сьогодні ми не можемо це зробити з деяких технічних та економічних питань, щоб рушити вперед, і з економічних. Ми не бачимо зараз можливості виділяти такі великі кошти на виробництво проєктної документації — паперу, скажімо, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Він також акцентував, що розроблений майстер-план не є генеральним планом Миколаєва. За словами мера, на розробку генплану знадобиться близько 1,5 роки з моменту початку робіт.

— Але майстер-план, над яким сьогодні працює велика кількість людей, насправді не технічна документація, яка називається генеральний план в законодавстві України. І без нього ми не зможемо рухатись вперед. Це буде необхідність, тому поки ми збираємо кошти, готуємося до цього, але це робота не одного дня. Я думаю, що створення генплану з усіма субдокументаціями буде тривати десь, мабуть, 18 місяців, — пояснив міський голова.

Мер також пояснив, що міська влада шукатиме позабюджетні кошти на розробку генерального плану. Він припускає, що за такої умови ці роботи можуть розпочатися вже під час повномасштабної війни.

— Впевнений, що після завершення війни ми вже, якщо не почнемо, то вже будемо працювати над цим. Якщо ми зможемо знайти для цього ресурс, то ми зможемо розпочати цю роботу і зараз, під час війни. Ми розраховуємо на це (отримати гроші на розробку генплану від партнерів, — прим.). Якщо це вийде, то запустимо зараз. Якщо не вийде, то будемо чекати закінчення війни, робити за кошти бюджету, — додав Олександр Сєнкевич.

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Варто зазначити, що у 2024 році на розробку генерального плану Миколаєва з міського бюджету планували спрямувати 4,5 мільйона гривень. Пізніше в мерії пояснили, навіщо це необхідно. Місто планувало спрямувати кошти на виготовлення актуальних топографічних матеріалів та адаптацію напрацювань Генерального плану до українського законодавства. Ці роботи планували завершити у 2026 році.

Генеральний план Миколаєва

Про плани розробити новий Генеральний план Миколаєва стало відомо у жовтні 2022 року. Це документ має включати концепцію післявоєнного відновлення, пояснив мер Олександр Сєнкевич.

У квітні 2023 року тодішній головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал заявив, що італійська компанія One Works насправді займається не створенням нового генерального плану Миколаєва, а готує «завдання на розробку», якою займеться київський проектний державний інститут «Діпромісто». Водночас його тодішній заступник заявив, що Андрій Цимбал зробив некоректну заяву стосовно ролі італійських архітекторів з компанії One Works в процесі розробки та затвердження нового генерального плану Миколаєва.

Вже у жовтні 2023 року, оголосили опитування серед містян. Їх просили відповісти на питання, які стосуються інфраструктури їхніх районів та бачення майбутнього розвитку й зовнішнього вигляду Миколаєва.

До створення генплану Миколаєва долучилися архітектурна компанія One Works та Норман Фостер. А спеціалісти з Данії займаються розробкою частини генплану, яка стосується підземних комунікацій.

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