В мерії пояснили, чому потрібно виділити ₴4,5 млн на Генплан Миколаєва, над яким працювали партнери

Соборна площа та мерія Миколаєва з висоти пташиного польоту. Архівне фото «МикВісті»

В мерії Миколаєва розповіли, для чого з міського бюджету необхідно виділити 4,5 мільйона гривень на Генеральний план, над яким понад два роки працювали міжнародні партнери.

Пояснення міський голова Олександр Сєнкевич опублікував у себе в Telegram.

Розробкою документа займалися міжнародні партнери: італійська компанія OneWorks та організації, які фінансували цей процес, зокрема уряди Німеччини і Данії. Місто отримало безкоштовно напрацювання, які, як повідомляють в мерії, тепер потрібно привести у відповідність до українських норм.

Так, 4,5 мільйона гривень з міського бюджету Миколаєва планують спрямувати на виготовлення актуальних топографічних матеріалів та адаптацію напрацювань Генерального плану до українського законодавства. Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що адаптація документів передбачає проведення тендеру для визначення українського підрядника, який виконає цю роботу.

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В міській раді прогнозують, що всі етапи робіт завершаться до 2026 року. Зазначається, що адаптація документів дозволить затвердити Генплан на сесії міськради та розпочати виділення земельних ділянок для будівництва житла, інженерної інфраструктури, зелених зон і виробничих об’єктів.

Генеральний план Миколаєва

Про плани розробити новий Генеральний план Миколаєва стало відомо у жовтні 2022 року. Це документ має включати концепцію післявоєнного відновлення, пояснив мер Олександр Сєнкевич.

У квітні 2023 року тодішній головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал заявив, що італійська компанія «One Works» насправді займається не створенням нового генерального плану Миколаєва, а готує «завдання на розробку», якою займеться київський проектний державний інститут «Діпромісто». Водночас його тодішній заступник заявив, що Андрій Цимбал зробив некоректну заяву стосовно ролі італійських архітекторів з компанії «One Works» в процесі розробки та затвердження нового генерального плану Миколаєва.

Вже у жовтні 2023 року, оголосили опитування серед містян. Їх просили відповісти на питання, які стосуються інфраструктури їхніх районів та бачення майбутнього розвитку й зовнішнього вигляду Миколаєва.

До створення генплану Миколаєва долучилися архітектурна компанія One Works та Норман Фостер. А спеціалісти з Данії займаються розробкою частини генплану, яка стосується підземних комунікацій.

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