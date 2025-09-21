Виконком Миколаєва замовив створення цифрової карти центру міста

Миколаїв, архівне фото, автор Володимир Смирнов

Міська влада Миколаєва замовила створення топографічного плану центральної частини міста. Отримані дані використають у геоінформаційних системах для формування бази містобудівного кадастру та забезпечення зручного інтерактивного доступу до неї.

Про це свідчать дані системи закупівель Prozorrro, повідомляють «МикВісті».

Виконком Миколаївської міськради замовив оновлення цифрових інженерно-топографічних планів міста за 3 мільйони 954 тисячі 862 гривні.

Проводились відкриті торги з особливостями. Свою пропозицію надало лише один учасник — комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради. З ним виконком і уклав договір.

У технічній документації вказується, що послуги мають бути надані в межах центральної частини Миколаєва. Оновлення охопить близько 37 км² території міста.

Скриншот даних системи закупівель Prozorrro

Цифрові топографічні плани мають бути точними, повними та відповідати чинним нормам і стандартам. Вони створюються у спеціальних умовних знаках, системах координат та з урахуванням потрібного масштабу. Для планів передбачено комбінований метод зйомки — поєднання кількох способів топографічних вимірювань.

Оновлені дані інтегрують у геоінформаційні системи, щоб створити єдину базу містобудівного кадастру. Вони стануть основою для генпланів і детальних планів територій, карт геопорталу та інвентаризації міських будівель і інфраструктури.

Процес їх підготовки включає:

збір та аналіз наявних карт і матеріалів;

роботу на місцевості й обробку даних;

зйомку за допомогою сучасних приладів (тахеометрів та GPS-приймачів);

редагування та оформлення планів;

перевірку якості;

підготовку у потрібних електронних форматах і запис на носії.

Цифрові топографічні плани мають включати основні елементи місцевості: рельєф землі, водойми та гідроспоруди, населені пункти з будівлями, промислові й соціальні об’єкти, дороги та мости, рослинність і ґрунти, а також межі й кордони. Всі роботи мають виконати до кінця 2025 року.

У травні цього року стало відомом, що місто організовує процес збору топографічних даних і веде переговори з Міністерством відновлення.

Варто зазначити, що у 2024 році на розробку генерального плану Миколаєва з міського бюджету планували спрямувати 4,5 мільйона гривень. Пізніше в мерії пояснили, навіщо це необхідно. Місто планувало спрямувати кошти на виготовлення актуальних топографічних матеріалів та адаптацію напрацювань Генерального плану до українського законодавства.

Генеральний план Миколаєва

Реклама

Про плани розробити новий Генеральний план Миколаєва стало відомо у жовтні 2022 року. Це документ має включати концепцію післявоєнного відновлення, пояснив мер Олександр Сєнкевич.

У квітні 2023 року тодішній головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал заявив, що італійська компанія One Works насправді займається не створенням нового генерального плану Миколаєва, а готує «завдання на розробку», якою займеться київський проектний державний інститут «Діпромісто». Водночас його тодішній заступник заявив, що Андрій Цимбал зробив некоректну заяву стосовно ролі італійських архітекторів з компанії One Works в процесі розробки та затвердження нового генерального плану Миколаєва.

Вже у жовтні 2023 року, оголосили опитування серед містян. Їх просили відповісти на питання, які стосуються інфраструктури їхніх районів та бачення майбутнього розвитку й зовнішнього вигляду Миколаєва.

До створення генплану Миколаєва долучилися архітектурна компанія One Works та Норман Фостер. А спеціалісти з Данії займаються розробкою частини генплану, яка стосується підземних комунікацій.

У липні 2025 року міський голова Олександр Сєнкевич повідомив МикВісті, що розробка нового генерального плану Миколаєва коштуватиме близько 30 мільйонів гривень. Міська влада веде перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування цих робіт.

Читайте також статтю «МикВісті» «Шанс на відновлення: Чому Миколаїв у розпал війни почав роботу над генпланом».