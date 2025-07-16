У Миколаєві планують встановити ще 150 пам’ятників полеглим військовим: їх закуплять за ₴4,9 млн

Візуалізація сектору почесних військових поховань на кладовищі в межах Костянтинівської громади

Комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» планує закупити елементи намогильних споруд для облаштування поховань загиблих Захисників і Захисниць України.

Відповідний тендер розміщено в системі публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становить 4 мільйони 993 тисячі 650 гривень. Йдеться про постачання 150 плит для намогильної споруди, 150 плит для виготовлення пам’ятника, 150 підставок під пам’ятник.

Скриншот рендеру з Prozorro

Усі елементи мають бути виготовлені з чорного граніту габро, бути новими, без слідів використання. Замовник окремо наголошує, що елементи мають відповідати всім вимогам якості та екологічної безпеки, а також мають бути якісно запакованими. Гарантійний строк на товар складає 10 років

У технічних характеристиках вказано, що на плиті має бути нанесене зображення Тризуба методом фрезерування.

Скриншот з документації на Prozorro

Прийом тендерних пропозицій триває до 23 липня, а аукціон відбудеться 24 липня. За умовами тендеру, поставка продукції має бути здійснена до 31 грудня цього року.

У Миколаєві затвердили створення та облаштування сектору почесних військових поховань, розташованого на кладовищі в межах Костянтинівської громади. Там ховатимуть загиблих Захисників і Захисниць України, які віддали життя, боронячи країну від російської агресії.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

У січні 2025 року Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради без аукціону уклало договір на інженерне проєктування будівництва меморіального комплексу, присвяченого пам’яті загиблих військових. Він розташовуватиметься на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе. Строк виконання робіт — 31 грудня 2026 року, однак виконавець може узгоджувати відтермінування, або ж виконати роботи завчасно.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Крім того, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.