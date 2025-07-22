Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 22 липня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Гречишникова;

Узвіз Паромний.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 12 Поздованя;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

пров. Військовий;

пров. Мирний;

вул. Словʼянська;

вул. С. Цветка;

вул. Чорноземна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.