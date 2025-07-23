Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

Миколаївські комунальники ліквідують наслідки російських обстрілів 6 липня. Фото: Миколаївська міська рада

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив створення Ситуаційного центру для покращення координації роботи екстрених служб та оперативного реагування на загрози військового, техногенного або природного характеру.

Відповідне рішення члени виконкому підтримали сьогодні, 23 липня, пишуть «МикВісті».

Додаткового фінансування на діяльність центр не потребує. Як пояснив керуючий справами виконкому Андрій Волков, орган буде утворено на базі двох міських служб — управління надзвичайних ситуацій та служби оперативного реагування Департаменту ЖКГ.

— Ситуаційний центр ми створюємо, щоб реагувати на різні ситуації природного, техногенного, військового характеру. Щоб ми могли цілодобово моніторити по місту завдяки нашим технічним засобам, які має Миколаївська міська рада. А також для того, щоб ми попереджали загрози, які у нас є міського і техногенного характеру, а також з метою координації дій міських структурних підрозділів в разі виявлення загроз. Тому цей центр є відповіддю на ті ситуації, які диктує сучасність, — пояснив Андрій Волков.

Раніше повідомлялось, що центр працюватиме цілодобово та забезпечуватиме обмін інформацією між службами міста й екстреними структурами — поліцією, ДСНС, швидкою допомогою, газовими й енергетичними аварійними службами.

Нагадаємо, що на Миколаївщині також мали створити обласний ситуаційний центр, який об'єднає камери відеоспостереження з територіальних громад та основних доріг в єдину систему моніторингу. Для реалізації проєкту статутний капітал КП «Миколаївська обласна варта» збільшать на 12 мільйонів. Новий підрозділ забезпечуватиме безпеку в громадах, які не мають власних систем, із можливістю аналізу даних у режимі реального часу.