Спека б’є рекорди: у Миколаєві зафіксували +37,5°C

Миколаїв, червень 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»

У понеділок, 28 липня, Миколаїв став одним із найспекотніших міст України — температура повітря піднялася до рекордних +37,5 °C.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. Надзвичайна спека встановила новий температурний рекорд для цієї дати.

Аномально спекотно було й в інших регіонах. Зокрема, у Кропивницькому температура сягнула +36,6 °C, що також стало новим історичним максимумом.

«Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Наразі, синоптики прогнозують, що у найближчі дні мешканці Миколаєва та області можуть розраховувати на невелике полегшення від виснажливої спеки.

Нагадаємо, що впродовж трьох днів — 25, 26 і 27 липня — в Україні фіксували нові температурні рекорди. Один із них встановили в Миколаєві: 26 липня температура сягнула 39,1 °C.

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