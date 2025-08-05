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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 5 серпня, у Миколаєві через технічне обслуговування деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. Адміральська;
  • вул. Набережна;
  • Узвіз Інгульський;
  • пр. Миру.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

  • вул. Софіївська;
  • вул. Втората.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. Сінна;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • вул. 1 Наскрізна;
  • вул. 2 Наскрізна;
  • вул. З Ялтинська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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