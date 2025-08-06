Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 6 серпня, у Миколаєві через технічне обслуговування деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. 2 Кільцевий;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Поздовжня;

вул. Космонавтів;

пров. Єгора Середюка;

пров. 1 Кільцевий;

вул. 9 Лінія.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

вул. Квітнева;

пров. Миролюбний;

вул. Нагірна;

вул. Вінграновського;

пров. 2 Бульварний;

вул. 1 Поздовжня;

вул. 2 Поздовжня.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

пров. 5 Інгульський;

вул. 5 Інгульська;

вул. Крутова;

вул. Богородична;

вул. Ковальська;

вул. Мала Морська;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

пров. Військовий;

пров. Новобудівний;

вул. Молодіжна;

вул. Христо Ботсва;

вул. Новобудівна (Тернівка).

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.