У Миколаївській стоматологічній поліклініці №2 за програмою пролікували зуби 68 дітям з інвалідністю

У Миколаєві за програмою пролікували зуби 68 дітям з інвалідністю. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській стоматологічній поліклініці №2, що працює на базі Міської лікарні №5, продовжується діяти програма лікування дітей з інвалідністю та аутизмом під загальним знеболенням. Станом на сьогодні допомогу вже отримали 68 таких дітей.

Про це під час прямого ефіру у Facebook розповіла очільниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

Вона підкреслила, що впровадження можливості лікувати дітей з інвалідністю та розладами аутистичного спектра під загальним знеболенням у дитячому стоматологічному відділенні Міської лікарні №5 стало одним із головних досягнень за цей період часу.

— Протягом всього цього часу мультидисциплінарною командою проліковано 68 дітей (з інвалідністю та розладами аутистичного спектру — прим.), 15 діток перебувають зараз в черзі на планову стоматологічну допомогу, — повідомила Ірина Шамрай.

Посадовиця пояснила, що робота з такими пацієнтами потребує особливої уваги та підготовки, адже знеболення проводиться під загальним наркозом. Перед процедурою дитину обов’язково оглядає лікар-анестезіолог і призначає необхідні аналізи. До лікування допускають лише після висновку анестезіолога. Вона також підкреслила, що під час операції зазвичай дітям проводять повну санацію ротової порожнини, а не просто лікування окремих зубів.

— Якщо у вас є дітки з особливими потребами, яким треба операція ротової порожнини, прошу звертатися до стоматологічного відділення. Вас огляне лікар стоматолог, поставить вас на чергу і після здачі аналізів та допуску анестезіолога така дитинка буде проведено лікування, — наголосила вона.

Крім того, Ірина Шамрай нагадала, що відділення нещодавно отримало сучасний комп’ютерний томограф для панорамних знімків. Від початку його роботи вже виконали 636 досліджень, з яких 125 були для військовослужбовців. Для дорослих ця послуга є платною, однак для дітей, військових та деяких пільгових категорій населення вона надається безоплатно. Як зазначається на сайті Миколаївської міськради, для цього достатньо мати лише електронне направлення від стоматолога.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаївській стоматологічній поліклініці № 2 військовослужбовці та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати безоплатні стоматологічні послуги.