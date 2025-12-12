«Архітектори штучного інтелекту» стали «Людьми року 2025» за версією журналу Time

Журнал Time назвав колектив розробників, інженерів і лідерів індустрії ШІ, відомих, як «Архітектори штучного інтелекту» (The Architects of AI) — «Людьми року 2025».

Видання відзначило їхній вплив на технології, економіку та суспільство, адже завдяки їхнім рішенням штучний інтелект проник у всі сфери життя: від медицини та науки до бізнесу, оборони та повсякденного спілкування.

Обкладинка журналу Time. Фото: Time Обкладинка журналу Time. Фото: Time

Як зазначає Time, інструменти на кшталт ChatGPT вже мають сотні мільйонів користувачів, а інвестиції в інфраструктуру ШІ у 2025 році досягли сотень мільярдів доларів.

— Цього року ми відчуваємо, що люди, які проєктували, уявляли та створювали штучний інтелект, перестали дискутувати про те, як створити цю технологію, і почали змагатися за її впровадження, що має величезні наслідки для суспільства, — сказав головний редактор видання Сем Джейкобс.

Видання також підкреслює напругу між тими, хто активно просуває ШІ, і тими, хто побоюється його негативних наслідків.

«Однак кількість енергії, необхідної для роботи цих систем, виснажує ресурси. Робочі місця зникають. Поширюється дезінформація. Без втручання людини можливі масштабні кібератаки», — зазначили у виданні.

Цього року Time випустив дві обкладинки. На першій художник Джейсон Сейлер відтворив класичну фотографію 1932 року «Обід на даху хмарочоса», на будівельному крані зображені ключових фігур індустрії: Марка Цукерберга (Meta), Лізу Су (AMD), Ілона Маска, Дженсена Хуанга (Nvidia), Сема Альтмана (OpenAI), Деміса Гассабіса (DeepMind), Даріо Амодея (Anthropic) та професорку Стенфордського університету Фей-Фей Лі.

На другій обкладинці Пітер Кроутер зобразив конструкцію з літер AI, обгорнуту риштуванням, символізуючи складність і подвійність ШІ.

З 1927 року Time щороку обирає «Людину року», відзначаючи історичних лідерів, культурних діячів або групи людей.

Раніше Time оприлюднив добірку зі 100 головних фотографій 2025 року. У списку — ключові події світу: війна в Cекторі Гази, протести у Стамбулі, лісові пожежі в Каліфорнії, похорон Папи Франциска та обрання нового понтифіка Льва XIV, церемонія «Оскар», природні катастрофи та інші знакові моменти року.