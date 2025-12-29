Родина загиблої журналістки Вікторії Рощиної отримала понад ₴300 тисяч від держави

Загибла журналістка Вікторія Рощина. Фото: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine via Getty Images

Сім’я журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, отримала державні виплати.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Родині Вікторії Рощиної переказали 302 800 гривень. За словами Ярослава Юрчишина, на 2026 рік уряд уже заклав у бюджет кошти для виплат постраждалим медійникам.

«Жодні виплати не повернуть рідним Віку. Але це той мінімум, який держава зобов’язана зробити, щоб проявити повагу до своїх загиблих журналістів», — написав голова комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.

24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну.

Пізніше народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.