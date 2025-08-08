Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    8 серпня, 2025

У Києві попрощалися із закатованою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною

У Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис КлименкоУ Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис Клименко

У п'ятницю, 8 серпня в Києві попрощалися з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні торік. 

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Панахиду за загиблою відслужили в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Після цього пройшло прощання на Майдані Незалежності. Віддати шану Вікторії прийшли рідні та близькі журналістки, колеги-медійники. Поховали журналістку на Байковому кладовищі в Києві.

У Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис КлименкоУ Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис Клименко
У Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис КлименкоУ Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис Клименко
У Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис КлименкоУ Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис Клименко
У Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис КлименкоУ Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною. Фото: Денис Клименко

Нагадаємо, що журналістку Вікторію Рощину посмертно нагородили орденом Свободи.

Слід зазначити, тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.

