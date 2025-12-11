Родина вбитої журналістки Вікторії Рощиної отримає виплати, але тільки після набуття чинності закону про бюджет

Загибла журналістка Вікторія Рощина. Фото: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine via Getty Images

Родина української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, отримає передбачені державою виплати.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин.

Раніше він зазначав, що кошти для виплат — 302 800 гривень — не були передбачені ані в чинному бюджеті, ані в проєкті державного бюджету на 2026 рік. У Міністерстві фінансів тоді підтвердили, що програма Держкомтелерадіо, яка ухвалила рішення про надання допомоги родині, не містить відповідного фінансування. Через це розглядали варіант пошуку коштів у програмі Міністерства соціальної політики, призначеній для підтримки працівників критичної інфраструктури.

Водночас Ярослав Юрчишин наголошував, що не всі медіа мають статус критичності, а Вікторія Рощина працювала фрилансеркою, тож її родина все одно не мала б права на виплати.

Пізніше народний депутат повідомив, що Мінфін знайшов механізм для проведення виплат. За інформацією міністерства, кошти все ж закладені на 2026 рік, однак «у форматі, який не дозволяє здійснити виплату автоматично».

У міністерстві запевнили, що питання врегульоване й родина журналістки отримає належні виплати. Для цього необхідно, щоб закон про державний бюджет на 2026 рік набув чинності, після чого Держкомтелерадіо зможе розпочати процедуру виплат.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.

24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну.

Пізніше народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.