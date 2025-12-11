  • четвер

    11 грудня, 2025

  • Слабка мряка

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • Слабка мряка

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Родина вбитої журналістки Вікторії Рощиної отримає виплати, але тільки після набуття чинності закону про бюджет

Загибла журналістка Вікторія Рощина. Фото: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine via Getty ImagesЗагибла журналістка Вікторія Рощина. Фото: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine via Getty Images

Родина української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, отримає передбачені державою виплати.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин.

Раніше він зазначав, що кошти для виплат — 302 800 гривень — не були передбачені ані в чинному бюджеті, ані в проєкті державного бюджету на 2026 рік. У Міністерстві фінансів тоді підтвердили, що програма Держкомтелерадіо, яка ухвалила рішення про надання допомоги родині, не містить відповідного фінансування. Через це розглядали варіант пошуку коштів у програмі Міністерства соціальної політики, призначеній для підтримки працівників критичної інфраструктури.

Реклама

Водночас Ярослав Юрчишин наголошував, що не всі медіа мають статус критичності, а Вікторія Рощина працювала фрилансеркою, тож її родина все одно не мала б права на виплати.

Пізніше народний депутат повідомив, що Мінфін знайшов механізм для проведення виплат. За інформацією міністерства, кошти все ж закладені на 2026 рік, однак «у форматі, який не дозволяє здійснити виплату автоматично».

У міністерстві запевнили, що питання врегульоване й родина журналістки отримає належні виплати. Для цього необхідно, щоб закон про державний бюджет на 2026 рік набув чинності, після чого Держкомтелерадіо зможе розпочати процедуру виплат.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.

24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну.

Пізніше народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.

Останні новини про: Журналісти у полоні

Victory for Victoria Day: у ПАРЄ започаткують день пам’яті журналістки Вікторії Рощиної
Журналістку Вікторію Рощину посмертно нагородили орденом Свободи
У Києві попрощалися із закатованою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною
Реклама

Читайте також:

новини

«Орендую у неї приміщення», — директорка «Проссекко 8» про звʼязок з депутаткою Ременніковою

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Катерина Середа
новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Журналісти у полоні

У Києві попрощалися із закатованою у російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною
Журналістку Вікторію Рощину посмертно нагородили орденом Свободи
Victory for Victoria Day: у ПАРЄ започаткують день пам’яті журналістки Вікторії Рощиної

ХАРЧУВАННЯ

Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі харчування дітей

АФІША

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

4 години тому

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня

Головне сьогодні