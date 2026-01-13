 Підвіз води тролейбусами: графік для жителів Соляних і Північного на 14 січня

Клуб

Підвіз води тролейбусами: графік для жителів Соляних і Північного на 14 січня

У Миколаєві оприлюднили графік підвозу води для Соляних і Північного 14 січня. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві оприлюднили графік підвозу води для Соляних і Північного 14 січня. Фото: Миколаївська міська рада

Через аварію на дюкері мешканці мікрорайонів Соляні та Північний у Миколаєві тимчасово залишилися без стабільного водопостачання. Для забезпечення людей водою в місті організували підвіз очищеної та технічної води спеціальними тролейбусами.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Графік підвозу води спецтролейбусами на 14 січня:

Очищена вода:

  • зупинка «Гвардійська» — 11:30

  • зупинка «Шкільна» — 18:30

Технічна вода:

  • зупинка «Шкільна» — 11:30

  • зупинка «Ательє» — 11:30

  • зупинка «Гвардійська» — 18:30

  • зупинка «Ательє» — 18:30

У міськраді зазначили, що графіки підвозу води формують з урахуванням погодинних відключень електроенергії, тому мешканців просять стежити за оновленнями на офіційних сторінках підприємств.

Також повідомляється, що на час аварійно-відновлювальних робіт на дюкері спецтролейбуси працюють лише на зазначених локаціях. Інші точки, де раніше здійснювалася роздача води тролейбусами, тимчасово не обслуговуються.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Для забезпечення людей водою місто залучило спеціальні тролейбуси.

У «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки.

Пізніше мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер планують «підлатати» за 4 мільйони гривень. Втім, це буде лише тимчасове вирішення проблеми.

За словами міського голови, будівництво дюкера у мікрорайоні Варварівка не було марною тратою бюджетних коштів. Водночас, непопулярність водопроводу серед мешканців мікрорайону Варварівка він пояснює якістю води, яка наразі подається в мережу через проблеми з водогоном в місті.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету — було витрачено 19,5 мільйона гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Головне сьогодні