 Оновлена структура виконавчих органів Миколаївської міської ради

  • середа

    21 січня, 2026

  • 0.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 0.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Комісія міськради не підтримала нову структуру з окремим підрозділом охорони культурної спадщини

Скриншот засідання комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності 21 січняСкриншот засідання комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності 21 січня

На комісії з питань законності та гласності не підтримали проєкт оновленої структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, де з’явився окремий орган з питань охорони культурної спадщини.

Про це стало відомо на засіданні комісії у середу, 21 січня, повідомляють «МикВісті».

Керівниця департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради Світлана Овчиннікова повідомила, що з департаменту архітектури забрали відділ охорони культурної спадщини та створили його окремим сектором.

Реклама

«Ми затверджуємо внутрішню організаційну структуру виконавчих органів та в цій структурі ми розписуємо назви відділів кожного виконавчого органу і загальну штатну чисельність кожного виконавчого органу», — зазначила вона.

Голова комісії Олена Кісельова ще раз проговорила, що відмінність нового проєкту рішення лише в тому, що створено новий сектор. Загальна штатна чисельність виконавчих органів Миколаївської міської ради залишається незмінною — 1115 штатних одиниць.

Члени комісії не мали питань до доповідачки, тому проєкт рішення винесли на голосування. Однак для підтримки не вистачило голосів, двоє членів комісії «утримались», а двоє були «за».

Нагадаємо, що проєкт рішення оприлюднили на початку січня. В документі крім сектору з питань охорони культурної спадщини йшлося про створення трьох нових підрозділів: служби внутрішнього аудиту, інспекції з благоустрою та відділу закупівель.

Нагадаємо, у липні 2025 року в Миколаївській міській раді презентували проєкт рішення про впорядкування структури виконавчих органів. Вони передбачали ліквідацію, злиття та перейменування низки підрозділів, зменшення кількості головних розпорядників бюджетних коштів, централізацію закупівель і перерозподіл повноважень між виконавчими органами. Тоді міський голова Олександр Сєнкевич наголошував, що остаточну чисельність працівників визначать після затвердження положень і посадових інструкцій, при цьому штат має скоротитися.

У межах обговорення оновленої структури також йшлося про зміну підпорядкування функцій у сфері охорони культурної спадщини. Зокрема, початковий варіант проєкту передбачав передачу цих повноважень від управління культури до департаменту архітектури та містобудування.

Втім після публічної дискусії, до якої долучилися представники профільних підрозділів і громадськість, у мерії відмовилися від ідеї передавати функції охорони культурної спадщини департаменту архітектури. Детальніше про це читайте у статті «МикВісті» «Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть».

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що замість цього планують створити окремий структурний підрозділ, відповідальний за збереження культурної спадщини Миколаєва, який підпорядковуватиметься профільному заступнику міського голови, але не входитиме до складу управління культури.

У міськраді пояснювали, що такий формат має уникнути потенційного конфлікту інтересів і забезпечити більш чітке розмежування повноважень у сфері охорони історичної забудови міста.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

Останні новини про: Миколаївська міська рада

«Проссекко 8» готує позов проти міськради Миколаєва, щоб повернути з бюджету витрачені кошти на кейтеринг
Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату
Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає
Реклама
Читайте також:
новини
Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає
Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату
«Проссекко 8» готує позов проти міськради Миколаєва, щоб повернути з бюджету витрачені кошти на кейтеринг

Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає

45 хвилин тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

Головне сьогодні