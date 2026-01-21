Комісія міськради не підтримала нову структуру з окремим підрозділом охорони культурної спадщини

Скриншот засідання комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності 21 січня

На комісії з питань законності та гласності не підтримали проєкт оновленої структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, де з’явився окремий орган з питань охорони культурної спадщини.

Про це стало відомо на засіданні комісії у середу, 21 січня, повідомляють «МикВісті».

Керівниця департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради Світлана Овчиннікова повідомила, що з департаменту архітектури забрали відділ охорони культурної спадщини та створили його окремим сектором.

«Ми затверджуємо внутрішню організаційну структуру виконавчих органів та в цій структурі ми розписуємо назви відділів кожного виконавчого органу і загальну штатну чисельність кожного виконавчого органу», — зазначила вона.

Голова комісії Олена Кісельова ще раз проговорила, що відмінність нового проєкту рішення лише в тому, що створено новий сектор. Загальна штатна чисельність виконавчих органів Миколаївської міської ради залишається незмінною — 1115 штатних одиниць.

Члени комісії не мали питань до доповідачки, тому проєкт рішення винесли на голосування. Однак для підтримки не вистачило голосів, двоє членів комісії «утримались», а двоє були «за».

Нагадаємо, що проєкт рішення оприлюднили на початку січня. В документі крім сектору з питань охорони культурної спадщини йшлося про створення трьох нових підрозділів: служби внутрішнього аудиту, інспекції з благоустрою та відділу закупівель.

Нагадаємо, у липні 2025 року в Миколаївській міській раді презентували проєкт рішення про впорядкування структури виконавчих органів. Вони передбачали ліквідацію, злиття та перейменування низки підрозділів, зменшення кількості головних розпорядників бюджетних коштів, централізацію закупівель і перерозподіл повноважень між виконавчими органами. Тоді міський голова Олександр Сєнкевич наголошував, що остаточну чисельність працівників визначать після затвердження положень і посадових інструкцій, при цьому штат має скоротитися.

У межах обговорення оновленої структури також йшлося про зміну підпорядкування функцій у сфері охорони культурної спадщини. Зокрема, початковий варіант проєкту передбачав передачу цих повноважень від управління культури до департаменту архітектури та містобудування.

Втім після публічної дискусії, до якої долучилися представники профільних підрозділів і громадськість, у мерії відмовилися від ідеї передавати функції охорони культурної спадщини департаменту архітектури. Детальніше про це читайте у статті «МикВісті» «Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть».

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що замість цього планують створити окремий структурний підрозділ, відповідальний за збереження культурної спадщини Миколаєва, який підпорядковуватиметься профільному заступнику міського голови, але не входитиме до складу управління культури.

У міськраді пояснювали, що такий формат має уникнути потенційного конфлікту інтересів і забезпечити більш чітке розмежування повноважень у сфері охорони історичної забудови міста.