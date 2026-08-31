У прифронтових селах Миколаївщини працюють п’ять соціальних автобусних маршрутів: восени планують їх розширити

Соціальні маршрути. Фото: Facebook-сторанка Проліска-Миколаїв

На Миколаївщині працюють п’ять соціальних автобусних маршрутів, які з’єднують прифронтові села з містами, де мешканці можуть отримати необхідні соціальні та медичні послуги. З кінця вересня на області планують запустити нові маршрути, зокрема до Єланця, Баштанки, Доманівки та Веселинового.

Про це у коментарі «МикВісті» розповіла регіональна координаторка гуманітарної місії «Проліска» у Миколаївській та Херсонській областях Ольга Криницька.

За її словами, програма соціальних перевезень почала працювати ще у 2016 роках на Донеччині. Тоді соціальні автобуси допомагали мешканцям сіл поблизу Донецького аеропорту, які через бойові дії фактично залишилися без регулярного транспортного сполучення.

Після початку повномасштабного вторгнення «Проліска» за підтримки міжнародних партнерів розширила програму на вісім областей України. Наразі соціальні автобуси забезпечують регулярне сполучення для мешканців понад 900 населених пунктів.

— Ми запускаємо соціальні маршрути на тих територіях, де немає офіційних перевізників і люди не можуть дістатися до соціально важливих закладів: лікарні, аптеки, ЦНАПу, Пенсійного фонду тощо, — пояснила Ольга Криницька.

Соціальні автобуси курсують один-два рази на тиждень. Скористатися ними можуть безкоштовно усі мешканці населених пунктів, через які проходить маршрут. Людей заздалегідь записує староста або інша відповідальна особа, після чого автобус забирає пасажирів за списком.

Соціальні маршрути. Фото: Facebook-сторанка Проліска-Миколаїв

У місті або іншому населеному пункті автобус зазвичай залишається близько чотирьох годин. За цей час люди можуть вирішити необхідні справи — відвідати лікаря, аптеку, банк, ЦНАП чи інші установи, після чого автобус повертає їх додому. Пасажирам також безкоштовно видають питну воду.

Наразі на Миколаївщині та Херсонщині діють такі маршрути:

Петрівка — Новоочаків — Новоукраїнка — Березнегувате — у зворотному напрямку (80 кілометрів);

Поляна — Червона Долина — Широке — Снігурівка — у зворотному напрямку (50 кілометрів);

Новопетрівка — Любине — Широке (на вимогу) — Снігурівка — у зворотному напрямку (60 кілометрів);

Клапая — Благодатне — Посад-Покровське — Миколаїв — у зворотному напрямку (120 кілометрів);

Чорнобаївка — Клапая — Благодатне — Киселівка — Посад-Покровське — Миколаїв — у зворотному напрямку (180 кілометрів).

За словами координаторки, маршрути формували за потребами жителів сіл, де немає регулярних перевізників і до яких населених пунктів людям найскладніше дістатися.

Соціальні маршрути. Фото: Facebook-сторанка Проліска-Миколаїв

Представники місії також особисто проїжджали майбутні маршрути, щоб оцінити стан доріг і визначити найзручніший шлях. Важливим критерієм було й те, чи зможуть люди в кінцевому населеному пункті отримати одразу кілька необхідних послуг.

— Ми дивилися, щоб у точці, куди ми їдемо, закривалися всі потреби: був банк, ЦНАП, набір соціальних послуг, які людина має отримати, — зазначила Ольга Криницька.

Програму фінансують міжнародні партнери. Проєкт реалізується за фінансової підтримки UK aid від уряду Великої Британії. Його впроваджує гуманітарна місія «Проліска» в межах Національного консорціуму PULSE за координації БФ «Право на захист». Підтримка надається через компонент SHARP Програми з гуманітарної допомоги, відновлення та захисту.

У гуманітарній місії «Проліска» планують і надалі розширювати мережу соціальних перевезень. З кінця вересня мають запустити понад 50 нових маршрутів.

— Маршрути збільшуються, ми плануємо в цьому році збільшити. Будемо відкривати маршрут на Єланець, Баштанка, Доманівка, Веселинове. Це зовсім нові маршрути, — зазначила вона.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Одесі виділили 10 мільйонів гривень на запуск безкоштовних соціальних маршрутів. Найближчим часом 20 гуманітарних автобусів, які місто отримало від міст-побратимів Регенсбурга та Стамбула ще роком раніше, почнуть перевозити одеситів до соціальних установ.



Перед тим, у квітні 2025 року, безкоштовні соціальні рейси запустили на Херсонщині: жителі області отримали можливість безкоштовно їздити до Миколаєва, соціальні автобуси почали курсувати за двома маршрутами.