В Николаеве воспитанники детской спортивной школы «Украина», которая специализируется на водных видах спорта, впервые после карантина приступили к тренировкам.

Об этом говориться в сюжете «Объектив» на НИС-ТВ.

Сообщается, что тренировки синхронистов, пловцов и прыгунов в воду проходят на базе спортивного комплекса плавательных бассейнов «Водолей» в Николаеве с понедельника, 6 июля.

Спортсмены рассказали, как проходили их тренировки и как им удавалось держать себя в форме в период карантина.

— Я занималась дома. По утрам я бегала в лесу, а приходя домой я делала физические упражнения, - рассказала призер чемпионата мира и Европы по прыжкам в воду Елена Федорова.

Как рассказала, в период карантина проводились тренировки для воспитанников спортшколы проводили онлайн по видеоконференции, а на сегодняшний день спортсмены уже начали подготовку к осенним соревнованиям.

— Все не так страшно как нам казалось, Мы думали, что полностью потеряем форма, дети рассыпятся, но та подготовка, которой мы занимались во время карантина дала о себе знать. Месяц и мы войдем в нужную форму. Мы сейчас работаем над техникой, поскольку ближайшие соревнования уже осенью — мы надеемся, что они состоятся. Через месяц-два уже начнем работать над программами, - рассказала тренер Елена Шумилова.

Директор спортшколы «Украина» Сергей Гуменюк рассказал, что во время тренировок спортсмены придерживаются карантинных мер, в частности, в бассейне одновременно тренируются не больше 25 человек, вместо 60, как это было раньше.

— Если раньше у нас в бассейне одновременно находилось около 60 человек, то сейчас мы стараемся, чтобы было не больше 25 человек. Мы сделали так, что тренировки проходят с 07:00 до 20:30 — работают все спортивные группы, - сказал Сергей Гуменюк.

Напомним, что в Николаеве для детской спортивной школы «Украина», которая специализируется на водных видах спорта, приобрели современные трамплины для прыжков в воду.