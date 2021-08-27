Украина завоевала на Паралимпийских играх вторую золотую медаль — Марьяна Шевчук выиграла в женском пауэрлифтинге.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Марьяна Шевчук дебютировала на Паралимпиаде и выступала в весе до 55 килограмм. Ей удалось поднять наивысший вес среди остальных участниц. В первой попытке Шевчук взяла вес 125 килограмм, в то время как ближайшие соперницы из Китая и Турции — 118 и 117 килограмм.

Однако со второй попыткой Марьяна Шевчук не справилась — 128 килограмм ей не покорились. Первой попытки Марьяне Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского золота.

Первое золото на Паралимпиаде получила пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.