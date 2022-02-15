Олимпийский чемпион из Николаева Александр Абраменко, который пробился в завтрашний финал Олимпиады по фристайлу, считает, что в квалификации судьи «зажали немножко баллов».

Об этом пишут Факты.

Также он отметил, что перед стартом ему пришлось бороться с мандражом.

— Как и на каждой Олимпиаде, на старте присутствует большой мандраж, с которым надо бороться. Это было сложно, но я справился. Свой прыжок я сделал очень хорошо, но судьи зажали немножко баллов. Но я рад, что этого хватило, чтобы попасть в первую шестерку. Я с волнением следил за каждым прыжком, потому что судьи сегодня очень суровые, — рассказал Александр Абраменко.

Финал в лыжной акробатике среди мужчин состоится в среду, 16 февраля. Первый финал стартует в 13:00 по киевскому времени, а большой финал ровно через час.

Кроме Александра Абраменко, Украину представляли Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский. Дмитрию Котовскому с результатом 114,03, к сожалению, не удалось пробиться в финал. Александр Окипнюк за вторую попытку получил 125,00 балла и вышел в решающий раунд.

В среду, 16 февраля, в николаевском концерт-холле «Юность» с 12:00 до 15:00 будет работать фан-зона, где покажут документальный фильм об олимпийце Александре Абраменко, а затем пройдет просмотр в прямом эфире выступления финалистов в Пекине.

Во вторник, 15 февраля, пройдет квалификация в его дисциплине, а на следующий день — финал.

Ранее украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.