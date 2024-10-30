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Всесвітня літня Гімназіада-2024: херсонська боксерка посіла друге місце

Херсонська боксерка Дарина Орлова. Фото: МостХерсонська боксерка Дарина Орлова. Фото: Мост

Херсонська боксерка Дарина Орлова, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак», здобула срібну медаль на Всесвітній літній Гімназіаді-2024, посівши друге місце у своїй дисципліні.

Про це повідомляє видання Мост.  

Змагання стартували 23 жовтня  та триватимуть до 31 жовтня. Гімназіада проходить у Бахрейні, де більше ніж 5 тисяч молодих спортсменів з понад 70 країн світу борються за перемогу в 25 видах спорту.

Раніше, спортсмени з Миколаєва вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу та допомогли збірній України посісти перше загальнокомандне місце. 

Миколаївські спортсмени завоювали три золота, два срібла та одну бронзу у складі Національної збірної України на Кубку Європи з кіокушин карате ІКО-1.

Нагадаємо, що миколаївський спортсмен здобув срібло на чемпіонаті з боксу. 

 

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