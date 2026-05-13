Спортсменки з Миколаївщини посіли призові місця на чемпіонаті України з синхронного плавання

 Миколаївські спортсменки здобули призові місця у чемпіонаті України зі синхронного плавання

У Львові відбувся чемпіонат України з синхронного плавання серед дітей віком до 12 років та молодше.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, турнір проходив з 8 по 10 травня. У ньому взяли участь понад 100 учасників, які представляли Миколаївську, Львівську, Одеську, Харківську, Хмельницьку області та Київ.

«Спортсмени змагалися у соло, дуетах, мікс-дуетах у довільних програмах, а також у довільних та комбінованих групах. Особливістю чемпіонату стали виступи спортсменів-початківців, для яких цей старт став першим у спортивній кар’єрі», — йдеться в повідомленні.

Юні спортсменки здобули низку нагород у різних видах програми, зокрема:

1 місце — Дар’я Волкова (соло, П1);

2 місце — Каміла Левинська, Ольга Легка, Маріанна Костенко, Яна Лавренюк, Дар’я Коваль, Злата Постригань, Анна Крикунова, Амалія Миронова (довільна програма та комбінована група);

3 місце — Маріанна Костенко (соло). Маріанна Костенко та Яна Лавренюк (дует). Злата Русаловська, Злата Златова, Анастасія Теремова, Анастасія Новіцька, Надія Оломська, Вероніка Шульга, Аріна Рубель, Дмитро Коваль (група, довільна програма). Крістіна Лукова (соло, П2). Мар’яна Беренштам та Анісія Крикунова (дует серед початківців). Дар’я Волкова, Міла Дробілко, Станіслава Дробілко, Вероніка Семенчук (група, П1). Мар’яна Беренштам, Вероніка Білокрила, Ліза Грачова, Вікторія Ковальчук, Анісія Крикунова, Крістіна Лукова, Поліна Тищенко (група, П2).

Нагадаємо, що миколаївські параплавці здобули 9 медалей на Всеукраїнській спартакіаді.

