Житель Николаевщины, распространявший за границей пророссийскую пропаганду, получил 15 лет за госизмену

В Николаевской области приговорили к 15 годам лишения свободы мужчину, распространявшего за рубежом пророссийскую пропаганду. Фото: прокуратура Николаевской области

27-летнего жителя Николаевской области приговорили к максимальному сроку за государственную измену — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуроры доказали, что до июля 2022 года он возглавлял коммунистическую организацию и распространял российскую пропаганду о войне.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, что мужчину из Первомайска задержали еще в 2024 году. Прокуроры доказали, что ещё до июля 2022 года он возглавил коммунистическую организацию «Молодая гвардия большевиков-ленинцев» и выполнял задания представителя Всемирного социалистического веб-сайта «World Socialist Web Site». Сообщается, что этот сайт распространяет пророссийскую пропаганду о войне РФ против Украины и заблокирован в Украине с 3 июня 2024 года.

В Николаевской области приговорили к 15 годам мужчину, который распространял за рубежом пророссийскую пропаганду. Фото: прокуратура Николаевской области

Мужчина по поручению с октября 2022 года по апрель 2024 года готовил, редактировал, переводил и публиковал на сайте «WSWS» и в других СМИ коммунистической направленности статьи. Он оправдывал войну и распространял пророссийские нарративы о вооруженной агрессии РФ против Украины.

«В частности, он представлял российское вторжение как якобы «вынужденный ответ» на действия НАТО и распространял тезисы российской пропаганды о причинах войны и украинских военных», — сообщили в прокуратуре.

Мужчина с 25 апреля 2024 года находится под стражей, где и останется до вступления приговора в законную силу.

Напомним, Центральный районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Николаева и его матери. Они передали россиянам информацию, в результате чего РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому на улице Пограничной, 43. В результате погибли 7 человек, в том числе ребенок.