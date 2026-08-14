Житель Николаевщины, распространявший за границей пророссийскую пропаганду, получил 15 лет за госизмену
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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27-летнего жителя Николаевской области приговорили к максимальному сроку за государственную измену — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуроры доказали, что до июля 2022 года он возглавлял коммунистическую организацию и распространял российскую пропаганду о войне.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
Напомним, что мужчину из Первомайска задержали еще в 2024 году. Прокуроры доказали, что ещё до июля 2022 года он возглавил коммунистическую организацию «Молодая гвардия большевиков-ленинцев» и выполнял задания представителя Всемирного социалистического веб-сайта «World Socialist Web Site». Сообщается, что этот сайт распространяет пророссийскую пропаганду о войне РФ против Украины и заблокирован в Украине с 3 июня 2024 года.
Мужчина по поручению с октября 2022 года по апрель 2024 года готовил, редактировал, переводил и публиковал на сайте «WSWS» и в других СМИ коммунистической направленности статьи. Он оправдывал войну и распространял пророссийские нарративы о вооруженной агрессии РФ против Украины.
«В частности, он представлял российское вторжение как якобы «вынужденный ответ» на действия НАТО и распространял тезисы российской пропаганды о причинах войны и украинских военных», — сообщили в прокуратуре.
Мужчина с 25 апреля 2024 года находится под стражей, где и останется до вступления приговора в законную силу.
Напомним, Центральный районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Николаева и его матери. Они передали россиянам информацию, в результате чего РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому на улице Пограничной, 43. В результате погибли 7 человек, в том числе ребенок.
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