 Трамваи № 7 и 10 в Николаеве вернутся на обычные маршруты

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Трамваи № 7 и 10 в Николаеве вернутся на обычные маршруты

У Миколаєві тимчасово зупинили рух трамваїв №7 та №10. Фото: МиколаївелектротрансВ Николаеве временно приостановили движение трамваев №7 и №10. Фото: Николаевлектротранс

Со завтрашнего дня, 4 августа, возобновят работу трамваи №7 и №10. Они будут курсировать по обычному маршруту.

Об этом сообщили в КП «Николаевлектротранс».

Как отметили на предприятии, «Николаевводоканал» завершил работы. Поэтому с 4 августа трамвайные маршруты №7 и №10 возобновляют работу. Они будут курсировать по привычным маршрутам.

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Однако трамвай №1 будет временно курсировать по другой схеме движения: Яхт-клуб — Широкая Балка через улицу Игоря Бедзая и рынок «Колос».

Напомним, КП «Николаевлектротранс» сообщило об изменении маршрута трамвая №1 с 22 июня: он двигался вместо улицы Кузнецкой через улицу Игоря Бедзая и рынок «Колос». Впоследствии были назначены временные маршруты.

В водоканале прокомментировали «НикВести», что авария произошла на канализационном коллекторе на пересечении улиц Малой Морской и Кузнецкой, вблизи ТЦ «Портал». Там разобрали часть рельсов.

На предприятии сообщали, что работы должны были длиться с 6 июля и ориентировочно до 12 июля. Однако до сих пор работы продолжаются.

С 27 июля введен временный маршрут трамвая №1. Он курсирует от перекрестка проспекта Мира с улицей Строителей до остановки «Улица Виноградная».

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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