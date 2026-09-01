 Депутаты городского совета Николаева со второго раза поддержали обращение по законопроекту о кворуме советов

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Депутаты городского совета Николаева со второго раза поддержали обращение по законопроекту о кворуме советов

Сесія Миколаївської міської ради. Ілюстраційне фото: НикВестиСессия Николаевского городского совета. Иллюстративное фото: НикВести

Депутаты Николаевского горсовета поддержали обращение к Верховной Раде по поводу законопроекта №14405, который должен решить проблему кворума местных советов во время военного положения.

Об этом стало известно во время заседания Николаевского горсовета во вторник, 1 сентября, пишут «НикВести».

Речь идет об обращении депутатов Николаевского городского совета и народных депутатов Украины, в частности Давида Арахамии, Александра Пасичного, Александра Гайду, Максима Тернина, Игоря Копитина, Игоря Николенко и Артема Черноморова, о поддержке законопроекта №14405 от 27 января 2026 года «Об обеспечении полномочий местных советов в условиях военного положения».

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— Проект решения был дополнительно рассмотрен депутатами в межсессионный период и согласован для вынесения на голосование. Мы все уже знаем с прошлой сессии суть этого вопроса, поэтому предлагаю сразу перейти к голосованию, — отметил мэр Александр Сенкевич.

За решение проголосовали 30 депутатов, против — ноль, воздержались — ноль. Решение принято.

Отметим, что законопроект №14405 касается ситуаций, когда местный совет из-за досрочного прекращения полномочий части депутатов теряет возможность принимать решения. В частности, это может касаться депутатов, которые были мобилизованы, проходят военную службу или по другим причинам досрочно прекратили свои полномочия. В результате совет может остаться без необходимого количества депутатов для работы.

Ранее Ассоциация городов Украины предупреждала, что документ содержит норму, которая может упростить досрочное прекращение полномочий городских голов.

Кроме того, во время прошлого пленарного заседания горсовета 27 августа секретарь городского совета Дмитрий Фалько отметил, что при рассмотрении в комиссии документ не получил единодушной поддержки. Поэтому он предложил включить в обращение отдельное положение о защите прав депутатов, которые были мобилизованы или заключили контракт на военную службу.

Александр Сенкевич поддержал эту позицию, подчеркнув, что действующие депутаты, проходящие военную службу, не должны автоматически терять свои права.

В результате городской голова предложил не голосовать за обращение в нынешней редакции, а доработать его и повторно вынести на рассмотрение следующего пленарного заседания.

Также в ходе сессии депутаты Николаевского городского совета поддержали изменения в бюджет общины на 2026 год. Доходы и расходы бюджета увеличили на 783,1 миллиона гривен, часть дополнительных средств будет направлена в резервный фонд перед осенне-зимним периодом.

Ранее сообщалось, что доходная часть общего фонда бюджета Николаева за семь месяцев 2026 года была выполнена на 110,6%, то есть план был перевыполнен на 10,6% — город получил на 357,7 миллиона гривен больше, чем ожидалось. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в бюджет Николаевской городской территориальной общины на 2026 год, который рассмотрела бюджетная комиссия горсовета.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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