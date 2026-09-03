Развитие кадрового потенциала ЖКХ: в Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра
В четверг, 3 сентября, представители Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, Николаевского областного совета, Николаевского городского совета и Агентства регионального развития Николаевской области подписали четырехсторонний меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по созданию региональной учебно-симуляционной площадки для подготовки специалистов водного сектора и сектора теплоснабжения.
Будущий центр станет современной платформой для подготовки и повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального хозяйства, практического обучения студентов, внедрения современных технологий в сферах водо— и теплоснабжения, а также отработки производственных и аварийных сценариев в условиях, максимально приближенных к реальным.
Проект предусматривает создание комплекса специализированных учебных зон, в частности:
- тренерского кабинета;
- симуляционных зон сетей водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей;
- насосно-энергетической и лабораторно-технологической зон;
- цифрового класса;
- зоны охраны труда и аварийного реагирования;
- пространства дуального образования и профориентации;
- зон индивидуальных и центральных тепловых пунктов;
- котельной (теплогенерационной) учебной зоны;
- зоны учета, энергомониторинга, химической подготовки воды, энергоэффективности, диспетчеризации и цифрового управления;
- зоны клиентского обслуживания и работы с потребителями.
«Для Николаевской области этот проект имеет особое значение. Вода, тепло и стабильная работа инженерных сетей — это не просто комфорт, а основа жизнедеятельности общин, экономической устойчивости и восстановления региона. Война, повреждения инфраструктуры, дефицит ресурсов, необходимость модернизации сетей и кадровые проблемы требуют от нас не просто восстанавливать разрушенное. Мы должны строить современную, устойчивую систему, способную работать на будущее. Поэтому этот проект — это инвестиция не только в образование. Это инвестиция в кадры, потенциал предприятий ЖКХ и способность региона обеспечивать людей базовыми услугами сегодня и в будущем», — отметил председатель Николаевского областного совета Антон Табунщик.
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