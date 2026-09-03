 Развитие кадрового потенциала ЖКХ: в Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра

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Главная Новости Политика 20:16, 03 сентября, 2026

Развитие кадрового потенциала ЖКХ: в Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра

Фото: Миколаївська обласна радаВ Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра. Фото: Николаевский областной совет

В четверг, 3 сентября, представители Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, Николаевского областного совета, Николаевского городского совета и Агентства регионального развития Николаевской области подписали четырехсторонний меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по созданию региональной учебно-симуляционной площадки для подготовки специалистов водного сектора и сектора теплоснабжения.

Будущий центр станет современной платформой для подготовки и повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального хозяйства, практического обучения студентов, внедрения современных технологий в сферах водо— и теплоснабжения, а также отработки производственных и аварийных сценариев в условиях, максимально приближенных к реальным.

Проект предусматривает создание комплекса специализированных учебных зон, в частности:

  • тренерского кабинета;
  • симуляционных зон сетей водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей;
  • насосно-энергетической и лабораторно-технологической зон;
  • цифрового класса;
  • зоны охраны труда и аварийного реагирования;
  • пространства дуального образования и профориентации;
  • зон индивидуальных и центральных тепловых пунктов;
  • котельной (теплогенерационной) учебной зоны;
  • зоны учета, энергомониторинга, химической подготовки воды, энергоэффективности, диспетчеризации и цифрового управления;
  • зоны клиентского обслуживания и работы с потребителями.

«Для Николаевской области этот проект имеет особое значение. Вода, тепло и стабильная работа инженерных сетей — это не просто комфорт, а основа жизнедеятельности общин, экономической устойчивости и восстановления региона. Война, повреждения инфраструктуры, дефицит ресурсов, необходимость модернизации сетей и кадровые проблемы требуют от нас не просто восстанавливать разрушенное. Мы должны строить современную, устойчивую систему, способную работать на будущее. Поэтому этот проект — это инвестиция не только в образование. Это инвестиция в кадры, потенциал предприятий ЖКХ и способность региона обеспечивать людей базовыми услугами сегодня и в будущем», — отметил председатель Николаевского областного совета Антон Табунщик.

На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаВ Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра. Фото: Николаевский областной совет
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаВ Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра. Фото: Николаевский областной совет
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаВ Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра. Фото: Николаевский областной совет
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаВ Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра. Фото: Николаевский областной совет
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаВ Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра. Фото: Николаевский областной совет
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаВ Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра. Фото: Николаевский областной совет
На Миколаївщині ініційовано створення навчально-симуляційного центру. Фото: Миколаївська обласна радаВ Николаевской области инициировано создание учебно-симуляционного центра. Фото: Николаевский областной совет

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