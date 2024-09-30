«Ця тенденція працює». Як кавʼярня «Альтернатива» зібрала для армії 1,3 млн грн на тематичних маркетах в Одесі?

Кав'ярня «Альтернатива» на Вільямса в Одесі, фото «МикВісті»

Чотири роки тому подружжя Ірини та Вадима з нуля створили власний бізнес — кав'ярню «Альтернатива» в Одесі. Наразі їх вже дві. Свою першу кав'ярню вони відкрили у 2020 році, а другу — вже за два роки. Але старт виявився нелегким: відкриття першої збіглося з локдауном через COVID-19, а другої — з початком повномасштабної війни. Працювати в таких умовах було складно, однак їм вдалося встояти.

Сьогодні «Альтернатива» — це одне з улюблених місць одеситів. Майже щотижня у кав'ярнях відбуваються тематичні маркети, де відвідувачі можуть придбати солодощі, напої та іншу продукцію. А усі зароблені кошти — спрямовують на допомогу українській армії.

«МикВісті» говорили з власниками «Альтернативи» про роботу кав'ярень під час війни, їх корпоративну політику, соціально відповідальний бізнес, блекаути та маркети як спосіб допомоги ЗСУ.

«Цей шлях дуже цінний для нас». Як з'явилися кав'ярні «Альтернатива»?

«Ще чотири з половиною роки тому ми навіть не думали, наскільки сильно перевернеться наше життя», зізнається на початку розмови Ірина. Перші пів року роботи кав'ярні на Філатова там працювали лише подружжя з двома своїми сестрами. Це було нелегко, адже відкриття кав'ярні збіглося з карантином, який почався після пандемії коронавірусу.

«Договір про оренду на Філатова ми підписали 1 лютого 2020 року, і почався коронавірус. Це було не дуже приємно, дуже велика невідомість, але ми встояли. Наш початок був душевний. Абсолютно усі процеси робили ми: від прибирання до асортименту. Ночували там або в машині. Було трошки складно, але цей шлях для нас дуже цінний. Наші гості відчувають, що ми вклали сюди дуже багато душі», — поділилась Ірина.

Власники кав'ярні «Альтернатива» в Одесі Ірина та Вадим, фото «МикВісті»

Згодом їм вдалося сформувати команду «Альтернативи», всьому навчити її й вже за рік після відкриття «бути не в процесах, а над процесами», зауважує Вадим. Це, пояснює він, дає змогу бачити більш глобальні речі та мислити більш стратегічно.

Після цього подружжя вирішило відкрити другу кав'ярню. І вже 1 лютого 2022 року вони підписали договір на оренду приміщення на Вільямса, а за місяць почалася повномасштабна війна.

Їх обов'язки у бізнесі розподілилися природно, каже подружжя. Вадим займається більш стратегічними питаннями розвитку кав'ярень, а Ірина — їх творчими наповненням та створенням атмосфери.

«Ми, напевно, закрили свої сильні сфери. Я відчував свою сильну сторону, адже я більш системна людина, більш про майбутнє. Я можу дивитись на місяць, пів року вперед, і мені це не складно. Навпаки, це приносить задоволення. А Іра про сьогодення: вся атмосфера, все, що відбувається тут і зараз, повністю її відповідальність. Я займаюсь більш фінансовими справами й більш стратегічними. Але ми погоджуємо усе разом. Напевно, це найкрутіший дует, який можна очікувати, якщо ми говоримо про бізнес», — поділився Вадим.

Блекаути та обстріли Одеси. Робота кав'ярень в умовах війни

Ще у перші дні повномасштабної війни Ірина та Вадим розвезли свою команду по домівках в Одеській та Миколаївській областях. До роботи «Альтернатива» повернулася лише через декілька тижнів після цього — ініціатором була, власне, команда, поділилася Ірина.

«Так сталося, що більшість команди у нас була з мого рідного містечка — Кривого Озера. В перший день війни ми спакували всю команду в машину і привезли додому, когось завезли по дорозі. Тижні три нас взагалі не було в Одесі, але двоє людей, які залишились у місті, казали, що тут все нормально, давайте вже працювати. Ми вирішили спробувати. З нами повернулася більша частина команди, тому що вони довірилися нам. Десь через місяць ми вже доробляли ремонт на Вільямса і 26 травня відкрились тут. Це насправді було дуже правильне рішення, тому що людям дуже не вистачало місця, куди вони прийдуть і відчують трошечки якусь стабільність і спокій — те, що вони відчували до війни», — розповіла Ірина.

Команда кав'ярні «Альтернатива» в Одесі, фото «МикВісті»

Сьогодні кав'ярні «Альтернатива» готові до викликів для роботи бізнесу в умовах війни, адже має два потужні генератори.

«У нас насправді вийшло не потрапити в пастку ринку, коли він нам диктував умови, коли й за скільки купувати генератори. Адже коли сталися ще перші відключення в Харкові — його тоді обстрілювали найбільше — я замовив генератори і вже на перші відключення в Одесі у нас було світло. Але ці генератори були маленькі. Я тоді ще не розумів масштаби відключення. Думав, що будуть відключати на 2-4 години. Але у листопаді, пам'ятаю, у нас реально 5 днів не було світла, жодної хвилини. І тоді ми зрозуміли, що треба щось більш промислове в плані генераторів. Тому вже влітку, коли припинились відключення, ми привезли два генератори з Туреччини — вони можуть працювати безперервно 24 години. Тож зараз ми практично не відчуваємо дискомфорту», — поділився Вадим.

Загалом витрати на паливо для генераторів на годину роботи двох кав'ярень та цеху коштують близько 1 тисячі гривень. «Відчутно? Так. Але пережити можна», додав він.

Співвласник кав'ярні «Альтернатива» в Одесі Вадим, фото «МикВісті»

Під час відключень кав'ярні «Альтернатива» завжди збирають багато відвідувачів, адже кожен може прийти туди не тільки випити кави, але й попрацювати, зарядити ноутбук або телефон.

«Ми стали свого роду пунктом незламності для цілого району. У нас тут була просто гора телефонів з зарядками. Усім треба було працювати і ми це зрозуміли – нікому не забороняли. Всі грілися, пили, їли, заряджалися. Це було насправді важко, але було таке відчуття, що ми ніби один одного рятували», – каже Ірина.

Кав'ярня «Альтернатива» на Вільямса в Одесі, фото «МикВісті»

Попри таку кількість відвідувачів, дохід кав'ярень не збільшився, як може здаватися, акцентував Вадим.

«Супер проста математика. Коли у людини є вдома світло, то вона прибігла, випила кави, з'їла десерт і побігла по справах. Це столик, що зайнятий 10 хвилин. А людина, у якої немає світла 10 годин, сіла і усі ці 10 годин просиділа. І якою б відповідальною вона не була, як би гарно не ставилася до бізнесу, вона просто не з'їсть ті 10 десертів. Тому це трошечки така хибна думка стосовно того, що ми більше заробляємо, коли на районі немає світла», — пояснив він.

Кав'ярня «Альтернатива» на Вільямса в Одесі, фото «МикВісті»

«Альтернатива» самостійно готує десерти для своїх кав'ярень

Вже під час війни «Альтернатива» зіштовхнулася з недобропорядністю постачальників, поділилися власники. Через це кав'ярні довелося відкрити власний кондитерський цех, додав він. Це допомагає їм бути незалежними від постачальників.

«Це були абсолютно або безвідповідальні люди, або обмежено відповідальні. Наприклад, ми замовляємо конкретну лінійку десертів, пропрацьовуємо її, фотографуємо, надсилаємо її склад команді для вивчення, формуємо цінову політику. І дуже часто бувало так, що на фінальному етапі, коли ми вже тиждень як запустили і продаємо десерти, постачальники кажуть нам, що будуть підіймати ціну. Ще нам на пробу привозили вироби однієї якості, а на продаж привозять зовсім інші. Наприклад, трубочка зі згущеним молоком одного разу була наповнена тільки по краях, а середина була пуста. Таке відбувалося постійно», — розповів Вадим.

Асортимент кав'ярні «Альтернатива» в Одесі, фото «МикВісті»

Оскільки для подружжя важливо було зберегти свою репутацію та довіру відвідувачів, два роки тому вони вирішили відкрити власний кондитерський цех. Наразі вони також виготовляють торти на замовлення.

«Сказати, що кондитерський цех — це суперлегко, і що ми взагалі там не факапили, то ні. Перших пів року було, напевно, більше факапів, ніж просто нормальних історій. Як щось не згоріло, так щось криве приїхало. Це була справді катастрофа. Але, от, ідея виникла в тому плані, щоб стати більш стабільними для себе і більш відповідальними перед гостями. Близько за пів року роботи цеху ми вийшли на нормальну якість виробів», — додав співвласник кав'ярні.

Кав'ярня «Альтернатива» на Вільямса в Одесі, фото «МикВісті»

Після цього власники «Альтернативи» вирішили відкрити ще й заготівельний цех. Він потрібен для того, щоб розвантажити роботу бару, кухні та кондитерського цеху, а також пришвидшити швидкість видачі страв відвідувачам.

«Проєктуючи і Філатова, і Вільямса ми не дуже розуміли співвідношення кількості місць в залі до співвідношення кухні і складу. Тобто зараз ми точно розуміємо, що у нас є проблеми з площею кухні. І вже просто немає можливості розширити тут потужності. Тому ми вирішили зробити окремий цех, який розвантажить роботу і кухні, і бару, і кондитерського цеху», — розповів Вадим.

Тематичні корпоративи та відпочинок команди в Іспанії

На питання, що найважче у цьому бізнесі, подружжя одночасно сказали «люди». Власне, саме під час війни «Альтернатива» зіштовхнулася з нестачею кадрів. Ірина та Вадим кажуть, що насамперед це пов'язано з тим, що багато людей виїжджають, а знайти на роботу хлопців — загалом дуже складно.

«Раніше у нас в команді було більше хлопців. Ми заклад, який працює до десятої вечора, а люди бувають різні. Тому коли на зміні є хоча б один хлопець, то він може допомогти в чомусь», — додала Ірина.

Проте команда «Альтернативи» завжди у пошуках своїх людей. «Підібрати класну команду, виростити її та зробити так, щоб вона передавала нашим гостям хоча б 50% від того, як це відчуваємо ми — справді величезна робота», каже Вадим.

Власники кав'ярні «Альтернатива» в Одесі Вадим та Ірина, фото «МикВісті»

Перед тим як потрапити у команду, кандидати проходять оплачуване стажування, яке займає від тижня до двох.

«Ми беремо людей без досвіду, але з великим бажанням. Тому що зараз дійсно велика криза по людях. Стажування ми оплачуємо. Супер символічно, щоб людина могла за ці кошти хоча б в цей день поїсти, приїхати й поїхати з роботи. Оплачуємо, тому що насправді є люди, кому зараз складно навчатися два тижні і не отримувати за це кошти», — кажуть власники.

Сьогодні команда «Альтернативи» — люди, які горять своєю роботою, каже Ірина. Своїх працівників вона називає найбільшою цінністю компанії.

«Для нас важливо, які люди будуть з нами в команді. У нас є конкретні цінності: доброта, людяність і чесність. Для мене ще дуже важлива амбіційність і цілеспрямованість. Таких людей ми беремо на роботу. У нас досить цікаві співбесіди і досить інтенсивне стажування, де можна більше дізнатися про людину. Ми, звичайно, неодноразово помилялися в людях. Але ці люди довго, як правило, не затримуються в компанії. Тому що вони не можуть — не знаходять однодумців і все», — розповіла Ірина.

Команда кав'ярні «Альтернатива» в Одесі, фото «МикВісті»

Загалом власники приділяють чимало уваги корпоративній політиці «Альтернативи». До прикладу, після кожного робочого дня вони оплачують розвезення команди додому. «Наприклад, є дівчатка, які бояться о 10-11 години вечора йти додому самостійно. Тому ми організовуємо розвезення», пояснила Ірина.

На свята та особливі події подружжя винаймає котеджі та організовує там тематичні вечірки, щоб у цей час команда мала змогу відпочити та морально розвантажитись. У такі дні усі кав'ярні «Альтернатива» працюють скорочений день. А нещодавно для працівників команди, які останнім часом показали найкращі результати роботи, організували поїздку до Іспанії: у міста Барселона та Сагаро.

«Ми зобов'язані бути готові». Чи доступна «Альтернатива» для кожного?

Влітку команда «Альтернативи» пройшла тренінг стосовно надання послуг людям з обмеженими можливостями. Це має допомогти покращити якість надання послуг маломобільним групам населення, каже співвласниця Ірина.

«Ми над цим думаємо, тому що зараз суспільство має готуватися до того, що буде багато військових, ветеранів війни, які будуть з обмеженими можливостями. І я думаю, що не те, що їм це буде приємно, ми зобов'язані бути готові до цього», — сказала вона.

Кав'ярня «Альтернатива» на Вільямса в Одесі, фото «МикВісті»

Водночас власники думають над тим, щоб переобладнати інфраструктуру кав'ярні на Філатова для заїзду людей з обмеженими можливостями.

«Ми спілкуємося і думаємо над тим, як це можна зробити на Філатова. Якщо тут, на Вільямса, є заїзд і до нас можна добратися — це не проблема, то там це складніше. А ще у нас всюди є дзвіночки: якщо потрібно, ми можемо прийняти замовлення. На рахунок інклюзивності, це максимум, що ми можемо зробити. Тому що, якщо взяти, наприклад, вбиральню на Філатова, то там неможливо її переоблаштувати. А на Вільямса — тільки перебудовувати в одну велику й інклюзивну», — сказала Ірина.

Як кав'ярня перетворилась на волонтерський штаб?

Соціально відповідальний бізнес в сьогоднішніх реаліях має не тільки сплачувати податки, але й підтримувати будь-який волонтерський рух, впевнений Вадим. Тому «Альтернатива» підтримує різні волонтерські ініціативи, а під час підриву Каховської ГЕС організували таку ініціативу самостійно. Люди зносили до кав'ярні на Філатова різну допомогу, яку далі на робочій автівці «Альтернативи» відвозили до Херсона.

«Для нас це було взагалі неочікувано. Це не був свідомий вибір. Ми точно розуміли, що ми повинні щось зробити, але ми не думали, що це буде в таких масштабах. Мені здається, що свій внесок зробили соціальні мережі та репости — інформація поширювалась дуже швидко. Нас багато хто знає і є якийсь певний рівень довіри. Тому це реально перетворилося на штаб: просто вся кав'ярня була завалена гуманітаркою», — згадує Ірина.

Співвласниця кав'ярні «Альтернатива» в Одесі Ірина, фото «МикВісті»

Для того, щоб швидко збирати й фасувати гуманітарну допомогу довелося тимчасово припинити роботу офісу «Альтернативи» й долучити до цього процесу команду. «Нам потрібні були руки», каже Вадим. Адже гуманітарної допомоги було настільки багато, що вона навіть не поміщалася у приміщення кав'ярні. Її навіть доводилося зберігати на вулиці, згадує він. З охороною гуманітарки «Альтернативі» безкоштовно допомогла охоронна агенція, яка, власне, займається охороною кав'ярні.

«В якийсь момент ми зрозуміли, що ми не встигаємо вивозити. В перший день ми їздили самі на нашій робочій автівці. Потім — вивозили військовими, з ким ми досить довго були на зв'язку», — розповів Вадим.

Вирішити цю проблему власникам «Альтернативи» допомогли друзі — Олексій та Ірина, які є власниками хлібзаводу в Одеській області. Для перевезення гуманітарки вони надали 10-тонну вантажну автівку. «І ми нарешті змогли забрати дуже багато всього і відвезти за один раз», додала Ірина.

Люди приносили до кав'ярні навіть гроші, розповів Вадим. За три дні тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. За ці кошти «Альтернатива» придбала човен з жорстким каркасом для рятувальників ДСНС та два розвідувальних дрони. Ще один дрон — «Баба Яга», грузопідйомністю до 100 кілограмів, вдалося придбати у співпраці з волонтерським центром «Хвиля-91».

«На рахунок зборів, мені здається, що це не просто наша ініціатива, це якийсь наш певний обов'язок. Тому що, мені здається, кожен громадянин з соціальною відповідальністю повинен розуміти, що це все в наших руках. Наша перемога — це донати і допомога», — поділилась Ірина.

Маркети допомогли збільшити суму донатів майже у 5 разів

Вже майже три роки «Альтернатива» організовує тематичні маркети, усі кошти від продукції яких спрямовують на збори для української армії. Такі маркети відбуваються майже щотижня, на них можна придбати солодощі, цікаві напої, а також речі: вишиванки, прикраси, сукні та багато іншого.

«Ми вклали в ці маркети певну суму грошей, яку могли б просто передати на збір. Ми інвестували і примножили їх. Ми спекли купу випічки, щоб зробити х3 або х5. В нас є ця можливість і ми стараємося її не впускати. Насправді за такий довгий період людям стало важче донатити. Вони хочуть, але приємніше, коли ти щось за це отримуєш. Ти з'їв пиріжок і допоміг. Зараз така тенденція працює, а ми підлаштовуємося», — розповіла співвласниця «Альтернативи» Ірина.

Маркет до Дня Незалежності у кав'ярні «Альтернатива», фото «МикВісті»

Тематичні маркети зазвичай відбуваються у колаборації з іншими одеськими закладами.

«Останнім часом це просто одеські заклади, які дружні нам і близькі по цінностях, баченню ведення бізнесу та настрою. Ми їм пропонуємо. Я до всіх ходжу, з усіма спілкуюся й кажу «давайте маркет». Далі ми вже спілкуємося, домовляємося, обираємо формат і все. Це не зовсім легко, але для людей цікаво», — каже Ірина.

Маркет до Дня Незалежності у кав'ярні «Альтернатива», фото «МикВісті»

Маркет до Дня Незалежності у кав'ярні «Альтернатива», фото «МикВісті»

Маркет до Дня Незалежності у кав'ярні «Альтернатива», фото «МикВісті»

Загалом за увесь час на тематичних маркетах вдалося зібрати для армії 1,3 мільйона гривень. В середньому за один-два дні маркетів вдається зібрати 20-30 тисяч гривень.

«Але якщо, наприклад, ми збираємо на РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби, — прим.), а це коштує 240 тисяч гривень, то нам треба зробити декілька маркетів, щоб зібрати ці гроші. Збір йде тяжкувато, але потихеньку», — розповіда Ірина.

Усі зібрані кошти «Альтернатива» спрямовує тільки на перевірені збори українських захисників. Часто — це родичі або гості кав'ярень, які наразі знаходяться на фронті і особисто просять про допомогу.

«На жаль, одного родича, якому ми допомагали, вже немає. Ми на зв'язку з нашими постійними гостями, які воюють. Тобто це люди, яких ми точно знаємо, яким ми точно довіряємо», — додала Ірина.

Однак восени формат маркетів дещо зміниться, каже вона. Тепер у кав'ярнях проводитимуть більше дегустації та навчання, усі кошти від чого також будуть спрямовані на збори.

Маркет до Дня Незалежності у кав'ярні «Альтернатива», фото «МикВісті»

Чому «Альтернатива» відмовляє у франшизі?

Вже неодноразово власники «Альтернативи» отримували пропозиції придбати франшизу кав'ярні, однак досі вони не погоджувались на таку пропозицію. Наразі вони ще не мають остаточного рішення у цьому питанні.

«Ми раніше взагалі про це і не думали. Чому одразу відмовили? Тому що це насправді не так просто. Коли ти розумієш, що хтось може купити і розглядати це як просто бізнес, а ти вирощував та плекав це, як свою дитину, то це вже не так просто. Ми насправді кожного дня на роботі, крім вихідних. Я впевнена, що багато хто не зможе робити так само. А втрачати свою репутацію для того, щоб один раз заробити на франшизі — нам не цікаво. Тому що це набагато дорожче для нас, ніж просто гроші», — каже Ірина.

Власники кав'ярні «Альтернатива» в Одесі Вадим та Ірина, фото «МикВісті»

В перспективі «Альтернатива» все ж розглядає варіант франшизи, але має власним бачення, яка це має працювати, каже вона.

«Це має бути з точним підходом, з контролем і так далі. Тому що це допоможе нам швидше масштабуватися і зростати, скажімо так, розширювати свій бренд», — уточнила співвласниця.

Загалом подружжя задоволене тим рівнем, якого вдалося досягти «Альтернативі», але додають, що завжди є куди зростати.

«Якщо повернутися зараз у 2020 рік і подивитись в сьогодні, я прям супер задоволений, я не міг цього очікувати. А якщо дивитись з сьогоднішнього дня, то завжди є сфери, моменти, які хочеться покращити, десь тебе щось не влаштовує. Але це, напевно, вже більше про дрібниці, ніж про масово. Тому глобально так, але є над чим працювати», — каже співвласник Вадим.

Власники кав'ярні «Альтернатива» в Одесі Вадим та Ірина, фото «МикВісті»

Для тих, хто хоче відкрити власну кав'ярню співвласниця «Альтернативи» радить «не боятися, пробувати і не відхилятися від своїх цінностей, вкладати в цю справу весь свій час, допоки не вийде».

«Люди дуже відчувають енергію. Якщо вона чиста з добрими намірами, то це точно вийде», — додала Ірина.

Кав'ярня «Альтернатива» на Вільямса в Одесі, фото «МикВісті»

А ще важливо балансувати між роботою та відпочинком, додав Вадим. Це, каже він, допоможе майбутньому керівникові «зберегти себе, щоб допомогти собі та всім іншим у майбутньому».

«Якщо ти відчуваєш, що в тебе вже 40% заряду, то йди на вихідні в басейн або поїдь до близьких. У мене за 4 роки ще не було жодного дня, коли я встав і сказав: о, я переробив всю роботу, у мене її немає. Такого просто не буває. Тому супер важливо відпочивати», — додав він.

Юлія Бойченко, «МикВісті»