Чому не можна палити листя та як це шкодить здоров‘ю: пояснюємо

Чому осіннє спалювання листя шкідливе для вас і довкілля. Фото: Екополітика

Кожної осені ми стаємо свідками поширеної практики – спалювання опалого листя, що, на жаль, для багатьох стало традиційним способом прибирання території. Проте чи замислювались ви, якої шкоди завдає цей процес як природі, так і нашому здоров’ю?

У цій статті ми розглянемо основні наслідки спалювання листя та розглянемо екологічно безпечні альтернативи.

Шкода для здоров’я: що приховує дим?

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Перед тим як викидати листя у вогонь, варто замислитися над тим, що ми вдихаємо. Дим від спалювання листя містить безліч небезпечних речовин, які негативно впливають на наше здоров’я. Провідний інспектор ДСНС в Миколаївській області Анна Горжиєвська, підкреслює, що чадний газ, важкі метали та канцерогенні сполуки, які потрапляють в атмосферу під час горіння, можуть викликати серйозні респіраторні захворювання.

— Особливо це небезпечно для дітей, літніх людей та людей з хронічними захворюваннями, – зазначає вона.

Кожен вдих диму – це додатковий ризик для нашого здоров’я. Хімічні сполуки, які містяться у димі, можуть викликати алергії, астму, хронічні обструктивні захворювання легенів та інші серйозні проблеми.

Згідно з дослідженнями, які проводилися в різних країнах, регулярне вдихання диму, що виникає під час спалювання рослинних залишків, підвищує ризик розвитку раку легенів. Зокрема, бензопірен, який є частиною диму, є відомим канцерогеном, здатним викликати у людини онкологічні захворювання.

Чому осіннє спалювання листя шкідливе для вас і довкілля. Фото: Екополітика

Екологічні наслідки: що відбувається з природою?

Не тільки люди страждають від диму – природа також зазнає великих втрат. Спалювання листя позбавляє ґрунт цінних поживних речовин, які необхідні для росту нових рослин. Старший викладач кафедри екології ЧНУ імені Петра Могили Олена Макарова, пояснює, що під час спалювання знищуються не лише листя, а й усі корисні організми, що живуть у верхньому шарі ґрунту.

— Кожен підпал може призвести до знищення місць проживання для багатьох видів тварин, – додає Олена Макарова.

Листя, що перегниває на землі, живить ґрунт, забезпечує мікроорганізмів, а спалене – це просто попіл, що не містить нічого корисного. Зрештою, підпал може навіть призвести до великих пожеж, які загрожують лісам і сільському господарству.

Крім того, спалювання листя може призвести до забруднення води. Дим і попіл, що потрапляють в атмосферу, потім осідають на землю, а з дощем можуть потрапити у водойми, забруднюючи їх небезпечними хімічними сполуками.

Чому осіннє спалювання листя шкідливе для вас і довкілля. Фото: Екополітика

Спалювання листя також є значним джерелом викидів парникових газів, зокрема вуглекислого газу. Окис вуглецю, або чадний газ, – це невидимий газ, який виділяється в результаті неповного згоряння. Листя, що спалюється, є одним із джерел утворення викидів окису вуглецю. Цей газ потрапляє у кров через легені і з’єднується з червоними кров’яними тільцями, зменшуючи кількість кисню, яку вони можуть доставити до тканин організму. Це, у свою чергу, може призвести до запаморочення, головного болю та загострення респіраторних хвороб.

У часи, коли питання змін клімату стають дедалі актуальнішими, варто задуматися про свою відповідальність за навколишнє середовище. Збільшення викидів парникових газів не тільки погіршує ситуацію з глобальним потеплінням, але й призводить до частіших екстремальних погодних умов.

Чому осіннє спалювання листя шкідливе для вас і довкілля. Фото: Екополітика

Екологічні альтернативи: що робити з листям?

Замість спалювання, існує безліч екологічних альтернатив, які допоможуть ефективно утилізувати опале листя:

1. Компостування. Це один із найкращих способів утилізації органічних відходів. Змішайте листя з іншими рослинними залишками, і ви отримаєте натуральне добриво для ваших рослин. Компост не тільки збагачує ґрунт, але й сприяє розвитку корисних мікроорганізмів.

2. Мульчування. Подрібнене листя можна використовувати як мульчу, яка захищає ґрунт від перегріву та замерзання, а також утримує вологу. Це допомагає зменшити кількість бур’янів і підвищує родючість ґрунту. Мульчування також запобігає ерозії ґрунту та покращує його структуру.

3. Креативне використання. Листя може бути прекрасним декоративним елементом у саду. Використовуйте його для оформлення клумб, доріжок або навіть для створення природних укриттів для тварин. Наприклад, ви можете створити стежки з подрібненого листя або використовувати їх для покриття ґрунту в садах.

4. Переробка. Деякі місцеві громади організовують збори опалого листя для подальшої переробки. Досліджуйте можливості в вашому регіоні і, якщо це доступно, скористайтеся цими послугами.

5. Підтримка місцевих ініціатив. Багато міст і сіл мають програми з покращення екології. Долучайтеся до таких ініціатив, щоб разом змінювати свій район на краще.

Найефективнішим способом утилізації опалого листя є компостування. Цей метод не лише безпечний, але й сприяє зменшенню кількості відходів, які потрапляють на сміттєзвалища.

У Миколаєві на початку 2022 року в парку «Ліски» було встановлено чотири компостери для переробки опалого листя, скошеної трави та органічних відходів на біогумус. Це перша подібна ініціатива в паркових зонах міста. Компостери були доповнені банерами з QR-кодами, що містять поради щодо правильного компостування.

Також на початку 2022 року у Вознесенській громаді понад 100 місцевих жителів пройшли навчання зі збору органічних відходів та отримали компостери. Проект «Компостуй – громаду гуртуй», реалізований за підтримки програми розвитку ООН, дозволив встановити компостери у 70 приватних домогосподарствах, 15 ОСББ, школах, дитячих садочках та комунальних закладах.

Це не лише зменшить викиди органічних відходів на місцеве сміттєзвалище, але й підвищить екологічну свідомість населення.

Компостери для переробки опалого листя, скошеної трави та органічних відходів на біогумус встановлені у парку «Ліски». Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Важливість опалого листя: дані від Еколтава

Під час планування ландшафтного дизайну або перед прибиранням клумб варто пам’ятати про роль опалого листя і гумусу. Еколтава, незалежне об’єднання експертів та екоактивістів, створене у 2013 році, наголошує, що залишаючи деяку кількість опалого листя на місці, ми підтримуємо природний кругообіг поживних речовин, забезпечуємо укриття для комах та дрібних тварин і допомагаємо ґрунту залишатися здоровим і багатим.

Кожна екосистема – від найпростіших мікроорганізмів до багаторічних рослин та дерев – створює сприятливі умови для розвитку наступних поколінь і поліпшення середовища. Це схоже на ланцюгову реакцію, де кожен шар органічних і неорганічних речовин підсилює здатність ґрунту підтримувати життя.

Шар опалого листя, який накопичується на землі, утворює природний захисний покрив, що затримує вологу та зберігає тепло. З часом це листя розкладається і перетворюється на гумус – органічну речовину, яка збагачує поживними речовинами та покращує структуру ґрунту. У культивованих ґрунтах, де вода і поживні речовини швидко вимиваються, гумус допомагає затримувати ці елементи, сприяючи їхній поступовій регенерації та створюючи більш родючий ґрунт, здатний підтримувати різноманітні рослини.

Чому осіннє спалювання листя шкідливе для вас і довкілля. Фото: Екополітика

Чи варто ризикувати?

В Україні спалювання листя заборонено законом. Штрафи за порушення цієї заборони можуть досягати тисяч гривень. Проте, чимало людей продовжують це робити, адже не усвідомлюють усіх наслідків. Зокрема, стаття 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, а для посадових осіб – від 15 300 гривень до 21 420 гривень.

Спалювання листя — це не просто погана звичка, а серйозна загроза для здоров’я людей і навколишнього середовища. Замість того, щоб завдавати шкоди, ми можемо обрати екологічно чисті альтернативи, такі як компостування, що допоможе зберегти природу та покращити якість життя. Пам’ятайте, що бережучи природу, ми бережемо себе та наше майбутнє.