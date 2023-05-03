Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради повторно проводить тендер на капітальний ремонт багатоквартирного будинку по Крилова, 8, який постраждав від обстрілів росіян.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Попередній тендер на 7 мільйонів 690 тисяч 631 гривню було оголошено 17 квітня, однак з переможцем та і не було заключено договору. Як виявилося, у ТОВ «ЮЛ-СТРОЙ» відсутні документи, що підтверджують досвід виконання аналогічних робіт.

Повторний тендер оголошено 2 травня. Ціна робіт не змінилася. Початок аукціону заплановано на 11 травня.

В ДЖКГ мають намір відремонтувати об'єкт в частині ремонту перекриття, покрівлі та фасаду. Завершити роботи заплановано до кінця осені.

Раніше повідомлялося, що Департамент житлово комунального господарства Миколаївської міської ради планує капітально відремонтувати житловий будинок по вулиці Райдужна, 49, який постраждав від російських обстрілів.