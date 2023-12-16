Впродовж 2024 року у Миколаєві демонтували близько 140 рекламних конструкцій, половину з яких прибрали після звернень у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Про це повідомив заступник директора департаменту внутрішнього фінансового контролю нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради Віталій Ярошенко в ефірі телеканалу МАРТ.

— Половина з демонтованих рекламних конструкцій були демонтовані за зверненням громадян, які надходили до контакт-центру при Миколаївській міській раді, оскільки вони мали неохайний зовнішній вигляд, що не байдуже жителям міста. В цьому році демонтовано 15 тимчасових споруд, близько 35 великих рекламних щитів, а також більше 90 інших елементів зовнішньої реклами. Цю роботу плануємо продовжувати й наступного року, але будемо сподіватися, що нам на це виділять кошти – фінансування на 2024 рік, – сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві демонтували чотири рекламні конструкції – на їхній занедбаний стан поскаржились містяни. Водночас прибрали декілька великих рекламних конструкцій, які нависали над проїжджою частиною на вулиці Великій Морській.