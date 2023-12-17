У Польщі перевізники анонсували проведення нової акції протесту на кордоні з Україною. Вона розпочнеться у понеділок вдень, 18 грудня.
Про це повідомляє місцеве видання RMF 24.
Як відомо, наразі на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» скупчилася черга з понад 2 тисяч українських вантажівок.
«Пропускна спроможність пункту пропуску становить близько 650 тир на день. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту», — йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією одного з лідерів протесту Павела Озігала, блокада кордону з Україною може тривати навіть до 8 березня.
Нагадаємо, станом на ранок неділі, 17 грудня, заблокованими залишаються три напрямки на польсько-українському кордоні. В черзі стоять понад дві тисячі вантажівок.
За цей час на польсько-українському кордоні померли вже три водії, які перебували у черзі, утвореній через блокування руху вантажного транспорту з боку польських перевізників.
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У Польщі перевізники анонсували проведення нової акції протесту на кордоні з Україною. Вона розпочнеться у понеділок вдень, 18 грудня.
Про це повідомляє місцеве видання RMF 24.
Як відомо, наразі на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» скупчилася черга з понад 2 тисяч українських вантажівок.
«Пропускна спроможність пункту пропуску становить близько 650 тир на день. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту», — йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією одного з лідерів протесту Павела Озігала, блокада кордону з Україною може тривати навіть до 8 березня.
Нагадаємо, станом на ранок неділі, 17 грудня, заблокованими залишаються три напрямки на польсько-українському кордоні. В черзі стоять понад дві тисячі вантажівок.
За цей час на польсько-українському кордоні померли вже три водії, які перебували у черзі, утвореній через блокування руху вантажного транспорту з боку польських перевізників.