У 2024 році планують за 100 мільйонів гривень капітально відремонтувати будівлю Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва. Мова йде про навчальний корпус закладу за адресою вулиця Соборна, 10.

Про це йдеться у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня, пишуть «НикВести».

Окрім капітального ремонту будівлі також передбачені роботи з облаштування укриття. Кошти на ці роботи планують виділити з державного та місцевого бюджетів, а також залучити «інші джерела, не заборонені законодавством».

Відповідальним виконавцем робіт визначили департамент архітектури та капітального будівництва та управління культури Миколаївської ОВА.

Раніше повідомлялося, що на ремонт двох будівель Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва планують витратити 2,9 мільйона гривень.

Нагадаємо, у січні 2022 року колектив Миколаївського професійного коледжу музичного мистецтва показав, за яких умов десятиліттями змушений навчати дітей. Тоді також йшлося, що в бюджеті області на 2022 рік не передбачили грошей на реконструкцію коледжу.

Також у серпні 2021 року заступник очільника ОДА з питань культури Юрій Гранатуров обіцяв, що у 2022 році буде розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції історичної будівлі коледжу. Тоді він стверджував, що роботи з реконструкції відбуватимуться у дві черги — ремонт старого корпусу та реконструкція історичної будівлі установи. Гроші на це в ОДА збиралися шукати у ДФРР або «вибивати» через програми «Великого будівництва» та «Великої реставрації». При цьому гроші на проект з обласного бюджету мали виділити ще у 2017 році.

У квітні 2021 року радник голови облдержадміністрації Віталія Кіма, миколаївський музикант Володимир Алексєєв звернув увагу на критичний стан будівлі коледжу. Він розповів, як 17 років місцева влада дає обіцянки відремонтувати будівлю, а вона все продовжує руйнуватися. За його словами, на реконструкцію фасаду будівлі потрібна сума у розмірі близько 100 тисяч доларів США.

Будівлю коледжу у грудні 2021 року також оглядала тодішня голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Вона обіцяла взяти питання на особистий контроль. Про це вона написала 20 грудня, за день до сесії, на якій облрада ухвалила бюджет області на 2022 рік.