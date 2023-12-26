У Київ прибув перший потяг з міжнародними посилками. Цього не відбувалося з 2002 року. Причина поновлення такого способу доставки — блокада кордону України з боку перевізників.

Про це пише пресслужба «Укрпошти».

«Укрпошта» та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та «Укрзалізницею» створили нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну.

Це дозволить нівелювати вплив блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і черг на відкритих автомобільних пунктах пропуску на доставку міжнародних замовлень. Залізниця дозволяє посилкам долати кордон за одну добу.

У першій тестовій залізничній доставці в Україну прибули три вагони з майже 80 тисячами посилок зі світових маркетплейсів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Наразі на кордоні з Польщею на в’їзд до України стоять у чергах майже 4 тисячі вантажівок.