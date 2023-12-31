Уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи й послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Про це повідомило Міноборони.

Дотепер цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Тепер, окрім них, замовниками виступатимуть:

Міноборони,

Державна спеціальна служба транспорту,

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Тобто будівництво оборонних споруд фінансуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Процес фінансування будівництва удосконалили — передбачено аванс обсягом до 70% вартості робіт за договором. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах.

Також встановили єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва, адже досі фортифікаційні споруди зводили несистемно. Це забезпечить створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією. Для всіх обʼєктів застосовуватимуться одні й ті ж технічні специфікації, архітектурні та інженерні рішення і безпекові вимоги.

Генеральний штаб ухвалюватиме рішення про кількість і місця будівництва обʼєктів з урахуванням пропозицій військового командування на місцях. Це дозволить врахувати особливості ситуації на всіх ключових напрямках фронту.

Раніше, президент України Володимир Зеленський провів загальнодержавну нараду щодо зміцнення фортифікацій на основних напрямках, де потрібно посилити та прискорити будівництво споруд.