В укритті пологового будинку міста Боярка на Київщині народився хлопчик. Це сталося сьогодні, 2 січня, під час масованої ракетної атаки російських окупантів на Київ та область.
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
«Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3500 грамів», — розповів посадовець.
Кравченко побажав мамі та малюкові здоров’я і зростати в мирній країні.
Нагадаємо, зранку 2 січня ворог обстріляв ракетами столицю. Зафіксовано влучання, у місті проблеми зі світлом та водою. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі БПЛА типу «Shahed», понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 «Кинджалів».
У Київській ОВА зазначили, що в області внаслідок атаки загинуло 2 людей.
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В укритті пологового будинку міста Боярка на Київщині народився хлопчик. Це сталося сьогодні, 2 січня, під час масованої ракетної атаки російських окупантів на Київ та область.
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
«Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3500 грамів», — розповів посадовець.
Кравченко побажав мамі та малюкові здоров’я і зростати в мирній країні.
Нагадаємо, зранку 2 січня ворог обстріляв ракетами столицю. Зафіксовано влучання, у місті проблеми зі світлом та водою. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі БПЛА типу «Shahed», понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 «Кинджалів».
У Київській ОВА зазначили, що в області внаслідок атаки загинуло 2 людей.