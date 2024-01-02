В укритті пологового будинку міста Боярка на Київщині народився хлопчик. Це сталося сьогодні, 2 січня, під час масованої ракетної атаки російських окупантів на Київ та область.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3500 грамів», — розповів посадовець.

Кравченко побажав мамі та малюкові здоров’я і зростати в мирній країні.

Нагадаємо, зранку 2 січня ворог обстріляв ракетами столицю. Зафіксовано влучання, у місті проблеми зі світлом та водою. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі БПЛА типу «Shahed», понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 «‎Кинджалів».

У Київській ОВА зазначили, що в області внаслідок атаки загинуло 2 людей.