У Києві сили та засоби протиповітряної оборони 2 січня збили всі ворожі БПЛА типу «Shahed», понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 «‎Кинджалів».

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Відомо, що сьогодні, 2 січня, у Києві повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спершу ворог запустив близько 15 безпілотників, а слідом за ними понад 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із цим понад 10 літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

ППО уразила усі БпЛА Shahed та понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів».

«Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі. особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей», — додав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, зранку 2 січня ворог обстріляв ракетами столицю. Зафіксовано влучання, у місті проблеми зі світлом та водою. Цього ж ранку росіяни атакували Харків.

В ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.