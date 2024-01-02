Російські війська вранці 2 січня атакували Харків ракетами. Зафіксували обстріл центру міста та влучання в багатоповерхівки.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ — 16 осіб», — написав він.
За його даними в місті пошкоджені багатоповерхівки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, а також є загорання автомобілів.
Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів.
Нагадаємо, зранку 2 січня ворог обстріляв ракетами столицю України. У місті зафіксовано влучання, в деяких районах проблеми зі світлом та водою.
В ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.
На території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».
Вночі 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».
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Російські війська вранці 2 січня атакували Харків ракетами. Зафіксували обстріл центру міста та влучання в багатоповерхівки.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ — 16 осіб», — написав він.
За його даними в місті пошкоджені багатоповерхівки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, а також є загорання автомобілів.
Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів.
Нагадаємо, зранку 2 січня ворог обстріляв ракетами столицю України. У місті зафіксовано влучання, в деяких районах проблеми зі світлом та водою.
В ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.
На території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».
Вночі 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».