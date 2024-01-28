На Південному напрямку минулої доби зафіксовано надзвичайну активність ворожих безпілотників – росіяни застосували понад 70 FPV-дронів.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог не припиняє атак на мирне населення правого берега Дніпра та продовжує тероризувати українські позиції на лівому березі. Зокрема, росіяни збільшили використання безпілотних літальних апаратів типу FPV та інших модифікацій, з яких скидаються осколкові боєприпаси.

Вона зауважила, що ворог постійно змінює тактику, вишукуючи способи обійти українські системи протиповітряної оборони.

«Росіяни випробовують для цього різні висоти для запуску «Шахедів», тяжіють до акваторії Чорного моря, захід з якої ускладнює для мобільних вогневих груп орієнтування за звуком, використовують тимчасово окуповану територію як основний відрізок шляху за яким прямують «Шахеди», – зазначила речниця.

Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що в росіян залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Зазначимо, учора, 27 січня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.

Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.

Як відомо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.