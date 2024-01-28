Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, фото: Суспільне

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що в росіян залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«За останніми даними, це було приблизно така ж сама цифра як і в попередній період – близько 900 високоточних далекобійних ракет. На тому ж рівні в них залишилась позначка, тому що ворог протягом тих трьох комбінованих великих атак з 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет», – сказав Юрій Ігнат.

Він нагадав, що 29 грудня ворог застосував 158 засобів повітряного нападу, 2 січня – застосував близько 100 дронів та ракет. За його словами, попри те, що ворог виготовляє, він і витрачає. Саме тому цифра зараз на цьому рівні залишилась.

«Близько 100 ракет, як це було в літні місяці. Теж тоді робили підрахунки, скільки вони ракет виготовляють. Нам ГУР тоді повідомляло, що близько 100 ракет. Приблизно таку ж саму кількість вони запускали по нашій державі. Приблизно так вони можливо діють і зараз, щоб не залишитися ні з чим. Вони не можуть собі дозволити викинути більше ракет. Ви бачите, що там і з «Калібрами» питання. «Калібрів» застосовуються доволі мало зараз», – пояснив речник Повітряних сил.

Зазначимо, учора, 27 січня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.

Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.

Як відомо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.

Зазначимо, що втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.