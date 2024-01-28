Учора, 27 січня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області.

Інформацію щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на ранок 28 січня опублікував очільник ОВА Віталій Кім.



Унаслідок обстрілів був пошкоджений багатоквартирний будинок.

«Учора, 27 січня, о 09:59 та 12:52 під ворожим артилерійським обстрілом було м. Очаків Очаківської громади. Ворожими снарядами пошкоджено багатоквартирний будинок та гараж на території приватного домовлодіння. Крім того, на території одного з підприємств пошкоджено електричні щитові та адмінбудівлю», – написав Віталій Кім.

Зазначається, що постраждалих немає.

Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.

Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.

Зазначимо, що втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.