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Росія вдарила по житловому кварталу Харкова, виникла пожежа, є постраждалі

Наслідки обстрілу Харкова, фото взято з сайту armyinform.com.ua (для ілюстрації)Наслідки обстрілу Харкова, фото взято з сайту armyinform.com.ua (для ілюстрації)

Вранці 25 листопада російські війська обстріляли Київський район Харкова, постраждали 15 людей. На місці виникла пожежа.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що пожежа виникла на одній з центральних вулиць.

«Екстрені служби виїхали на місце влучання. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці», — повідомив голова ОВА.

За словами Ігора Терехова, росіяни вдарили у район щільної житлової забудови — приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. 

О 9:22 Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 15. А рятувальники вже локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу.

«Влучання прийшлося в землю. Горіли 3 авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків», — написав голова ОВА.

Нагадаємо, що внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада, є відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але відновлювальні роботи продовжуються.

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