Будинок, у який влучив російський снаряд, фото: Суспільне

Російська армія влучила у приватний будинок жителя села Степок на Сумщині. Внаслідок влучання загинув його власник – 60-річний Олександр Миколайович. Чоловік був єдиним, хто залишився жити у селі після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це «Суспільному» розповів син загиблого чоловіка.

Як зазначається, тіло чоловіка знайшли опівдні 24 січня.

Загибель цивільного у Степку також підтверджують у Краснопільській селищній раді Сумської області.

Син загиблого зазначає, що було пряме попадання ворожого снаряду у кімнату, де був чоловік. Його батько був останнім мешканцем села, всі інші люди евакуювалися.

«Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо», — повідомляє секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

СБУ розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як відомо, село Степок знаходиться недалеко від кордону з країною-агресора поруч з гуманітарним переходом «Покровка-Колотилівка».

Нагадаємо, росіяни у середу, 24 січня, завдали ракетного удару по житловій забудові у місті Гірник Донецької області. Внаслідок атаки є жертви серед цивільних.

Як відомо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.

Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.