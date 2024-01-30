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Херсонська обласна прокуратура почала провадження через вбивство окупантами чоловіка в Олешках.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що внаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого жителя.

«Підставою для реєстрації кримінального провадження з'явилось повідомлення у медіа про те, що 10 січня 2024 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області російські військові влаштували стрілянину», — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).

Нагадаємо, у селищі Березнегувате в Миколаївській області військовослужбовець розстріляв заступника командира роти, після чого застрелився сам.

Гучні вбивства військових на Миколаївщині

В серпні 2022 року стало відомо про загибель командира батальйону миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майора Євгена Чорноконя. Тоді повідомлялось, що військовий загинув при виконанні бойових завдань.

Пізніше зʼявилась інформація, що комбата вбив п’яний солдат Валентин Гандебура, вистрілив у офіцера з табельного автомату. В лютому 2023 року Центральний районний суд Миколаєва визнав Гандебуру невинним в умисному вбивстві, про що в квітні писали Преступности.НЕТ.

Прокуратура була не згодна з таким рішенням і подала апеляцію. В червні 2023 року солдата Валентина Гандебуру за рішенням Миколаївського апеляційного суду було визнано винним у вбивстві Євгена Чорноконя.